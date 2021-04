पिता का शव मांगा तो बेटे को पीटने लगे CMO, देने लगे भद्दी गालियां

देशभर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बेकाबू होते संक्रमण ने देश की ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है। इसी बीच मध्यप्रदेश के बालाघाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक युवक के द्वारा अपने पिता की लाश मांगने पर उसे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ को उसके पद से हटा दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट के ही रहने वाले शख्स ने अपने बड़े पिताजी को बीते रविवार को बालाघाट के लांजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसके बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। इस दौरान जब मृतक के बेटे ने अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए लाश मांगी। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए लाश देने से मना कर दिया।

#balaghat Municipal officers thrashing relative of a COVID19 patient after he complained against inadequate facilities @ hospital ⁦@CMMadhyaPradesh⁩ ⁦@ChouhanShivraj⁩ ⁦@anilscribe⁩ ⁦@manishbpl1⁩ ⁦@ranjan_Bpl⁩ ⁦@indscribe⁩ ⁦⁦ pic.twitter.com/ANP4SsRjCB

