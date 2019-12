सोशल मीडिया पर अक्सर नेता और सेलेब्स की मजाकिया और अजीब तस्वीर वायरल हो जाती है। भारतीय रेल मंत्री की पीयूष गोयल की भी एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां वह दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर पर काफी वायरल हो रही है।कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कई लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। इस तस्वीर में रेल मंत्री पीयूष गोयल देश की संसद के सामने दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल वह जल्दी से लोकसभा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश मेें तेज दौड़ते हुए जा रहे हैं। इस पल को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर यह वाकया वायरल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जुनून देेखने लायक है तो कईयों का कहना है कि वह आइस्टीन की ग्रेविटी को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या है माजरा: दरअसल पूरी बात यह है कि हुआ यूं कि संसद परिसर में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। ये मीटिंग खत्म हुई इसमें बहुत सारे अहम निर्यण लिए गए। मीटिंग के दौरान थोड़ी देरी हो रही थी और इसी दौरान संसद में उनके मंत्रालय के संबंध में कुछ सवाल पूछे जाने थे।



इसकी जानकारी उनको हुई जिसके बाद वह दौड़े-दौड़े संसद के सत्र में शामिल होने के लिए गए ताकि वह समय से पहुंच सकें। पीयूष गोयल इस तस्वीर के वायरल होने की वजह यह भी है कि शायद ही पहले ऐसी तस्वीर सामने आई हो जिसमें कोई नेता इस तरह से संसद की तरफ भागता नजर आया हो। एक यूजर ने लिखा कि बताओ ये कौन यूनियन मिनिस्टर है जो बूलेट ट्रेन से भी तेज भाग रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि लगता है पंच टाइम के लिए लेट हो रहे हैं।

Maybe getting late for attendance punch

When you find out there’s biryani for lunch

— Raghav Chopra (@RaghavChopra_) December 4, 2019