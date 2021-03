इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है. वायरल फोटो में कुछ बच्चे सड़क पर नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सड़क पर नमाज अदा करने की वजह से दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है. अब इस फोटो के वायरल होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर लिखा है कि इन बच्चों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए भेजने वालों को सजा मिलनी चाहिए.

लेखिका तसलीमा नसरीन ने वायरल फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन बच्चों को सजा न दें बल्कि उन लोगों को सजा दें जिन्होंने बच्चों को भेज कर सड़क जाम करवाई है। किसी भी धर्म को मानवता को परेशान करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वायरल फोटो झारखण्ड के हजारीबाग जिले का है। हजारीबाग पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फोटो वायरल होने के बाद स्थानीय भाजपा विधायक ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी।

Don’t punish these children, punish the evil man who sent children to block the road. No religion should be allowed to disturb humanity. pic.twitter.com/98RO0TgVAu

