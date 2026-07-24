दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल जंतर- मंतर पर भारी भीड़ उमड़ने के बीच संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। भीषण गर्मी, उमस और धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों में सिरदर्द और गले में दर्द की शिकायतों के साथ वायरल बुखार तेजी से फैलने की आशंका है। खांसने और छींकने से एक-दूसरे में फैल रहे इस संक्रमण ने प्रदर्शनकारियों की परेशानी बढ़ा दी है।

प्रदर्शन स्थल पर मौजूद स्वयंसेवी डॉक्टरों ने दावा किया है कि भीड़भाड़ और खुले में रहने के कारण बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वायरल इन्फेक्शन, डीहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पंजाब से आयीं ‘फाइव रिवर हार्ट एसोसिएशन’ की डॉ. शिल्पा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उनके पास गले में दर्द, सिरदर्द और तेज बुखार की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम तक 200 से अधिक लोगों को पैरासिटामॉल और इससे संबंधित दूसरी दवाइयां दी गई हैं।

जंतर- मंतर पर प्रदर्शनकारियों को फ्री मेडिकल सर्विस उपलब्ध करा रहीं डॉ शिल्पा के अनुसार, कई लोग खुले में जमीन पर सो रहे हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग शुगर और हाई बीपी के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग दवाइयां साथ नहीं ला सके या भीड़ में उनकी दवाइयां गुम हो गईं तो ऐसे लोगों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।” उन्होंने बताया कि कई लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है और उन्हें मतली, उल्टी और डीहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है।

डॉक्टर ने बताया कि ऐसे लोगों को प्रदर्शन स्थल पर भोजन और ओआरएस दिया जा रहा है। पंजाब के पटियाला से आए एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण खांसी और छींक के जरिए संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वायरल संक्रमण के अलावा लोग खांसी, पैरों में मोच आने और छोटी-मोटी चोटों की शिकायत लेकर भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी टीम के साथ आसपास के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर भी स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद यहां आ रहे हैं।

प्रदर्शन स्थल पर चार-पांच स्वयंसेवक डाक्टरों की टीम हर वक्त मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि टीम के पास दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक, जख्मों पर लगाने वाले मरहम, ओआरएस, एलर्जी, मधुमेह और रक्तचाप की दवाएं और कफ सिरप उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग दवाइयों का दान भी कर रहे हैं। डॉ शिल्पा ने बताया कि कई लोग मोच या पैर मुड़ने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस लाठी उठाती है या लोगों को पीछे करती है तो वे भागते हैं जिस दौरान उनके पैर मुड़ जाते हैं और मोच की समस्या हो जाती है। डा शिल्पा के अनुसार, कुछ लोगों को सोमवार को ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान लाठियां लगी थीं और उन लोगों ने तब अपना इलाज नहीं कराया था जिससे उनकी चोटों में अब संक्रमण हो गया है।

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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक की। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक विठ्ठल पटेल हाउस में हुई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट-भाषा)