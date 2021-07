सावन की पहली सोमवारी के दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उज्जैन में महाकाल का दर्शन किया। वहीं सोमवार को भारी संख्या में पहुंचे भक्तों के कारण मंदिर में भगदड़ की नौबत आ गयी। लोगों के द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रुद्राभिषेक भई किया। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महाकाल के दरबार में पहुंच कर जलाभिषेक किया। भारती ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की भी अपील की। हालांकि अत्यधिक भीड़ होने से गेट नम्बर चार पर लगे अवरोधक को प्रतीक्षा में लगे दर्शनर्थियों ने धकेल कर गिरा दिया।

