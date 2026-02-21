दिल्ली में हुई इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के जवाब में देश में कई जगहों पर बीजेपी और इसकी युवा शाखा- भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदर्शन किया है। इस दौरान इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर झड़प हुई।

पुलिस ने बताया कि पथराव में 10 लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिस का एक उप निरीक्षक और दो मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों ओर के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया। दूसरी ओर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया।

कमीज उतारकर किया था प्रदर्शन

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत मंडपम में घुसने के बाद नारेबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी कमीज उतार कर प्रदर्शन किया था। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने ऐसा करके देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के खिलाफ शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दफ्तरों का घेराव किया लेकिन इंदौर में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ।

भाजयुमो के कार्यकर्ता जब कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान दोनों ओर से एक-दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए, पानी की बोतलें फेंकी गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों के सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो किया, वह बेहद शर्मनाक है। पुलिस को हालत को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और पानी की बौछार भी छोड़नी पड़ी।

राहुल को बताया देशद्रोही

दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की और उन पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उन्हें देशद्रोही कहा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को ‘देशद्रोह’ का कृत्य करार दिया।

दिल्ली प्रदेश महासचिव विष्णु मित्तल और विधायक राज कुमार भाटिया सहित बीजेपी के कई नेता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मान सिंह रोड पर विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च करने के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया।

राहुल गांधी का ‘गोगोई प्रेम’ असम कांग्रेस को डुबो रहा

असम में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच तकरार बढ़ चुकी है। इस बीच कांग्रेस मुश्किल में फंसती जा रही है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम में गौरव गोगोई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इससे कई कांग्रेसी नेता असहज महसूस कर रहे हैं। क्लिक कर पढ़िए पूरी खबर।