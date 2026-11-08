जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने बराक छात्रावास में धारदार हथियारों से हुई झड़प के बाद चार छात्रों को निष्कासित कर दिया और तत्काल प्रभाव से उनके परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लड़ाई में तीन छात्र घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

घटना पांच नवंबर को अपराह्न करीब तीन बजे छात्रावास के कमरा नंबर 119 में हुई। जब JNU के दो स्टूडेंट्स के बीच एक महिला दोस्त को लेकर हुआ झगड़ा हिंसक हो गया। गुरुवार को यूनिवर्सिटी कैंपस के बराक हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने कथित तौर पर दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएनयू के सिक्योरिटी ऑफिसर नवीन यादव ने कहा कि दो स्टूडेंट्स एक महिला दोस्त को लेकर लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान, एक स्टूडेंट ने चाकू निकाला और दूसरे के चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी आंखों सहित कई जगह गंभीर चोटें आईं। कहा जा रहा है कि हमलावर भी घायल हो गया। झगड़े के केंद्र में मौजूद 19 साल की लड़की और चौथा स्टूडेंट भी घायल हो गए। यादव ने कहा कि सभी घायल स्टूडेंट्स को AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है।एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि कथित हमलावर भी अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस को एक रिपोर्ट सौंप दी है और उम्मीद है कि FIR के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और JNU प्रशासन के मुताबिक, घायल हुए चारों स्टूडेंट थे। हालांकि, AIIMS के बयान में हिंसा में 10 लोगों के शामिल होने का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि एक कमरे के अंदर शुरू हुई हिंसा एक ग्रुप क्लैश में बदल गई।

AIIMS की मीडिया सेल इंचार्ज रीमा दादा ने कहा कि एक 22 साल के पुरुष मरीज़, जिसके केस रिकॉर्ड में 10 लोगों के साथ मारपीट का जिक्र है, उसकी दाहिनी आंख, नाक, चेहरे और कंधों पर गंभीर चोटें आईं, साथ ही कई फ्रैक्चर भी हुए। उसकी सर्जरी हुई।

AIIMS ने आगे कहा कि 19 साल की महिला, जिस पर कथित तौर पर दो जाने-पहचाने लोगों ने मारपीट की थी, उसके हाथ और बांह पर कट और घाव थे, जिन पर टांके लगाने पड़े। एक 24 साल के छात्र की कलाई और उंगलियों में चोटें आईं, जिसमें टेंडन डैमेज भी शामिल है, और उसकी सर्जरी हुई। चौथे मरीज़, एक 39 साल के आदमी पर कथित तौर पर 10 लोगों ने मारपीट की थी।

विभाजन की पीड़ा से सौवें वर्ष की दहलीज तक, आडवाणी की असाधारण राजनीतिक यात्रा | नरेंद्र मोदी का विशेष लेख

आज आठ नवंबर को लालकृष्ण आडवाणी अपने जीवन के सौवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह कितना सुखद संयोग है कि आज ही दीपावली का पावन पर्व भी है। प्रभु श्रीराम और दीपों के इस उत्सव के साथ आडवाणी के जीवन का इतना महत्त्वपूर्ण पड़ाव जुड़ना, इस अवसर को और भी यादगार बनाता है। इस संयोग को एक और बात विशेष बनाती है। इसी वर्ष हम जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।