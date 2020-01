जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में रविवार को हिंसा भड़क गई। इस दौरान छात्रों और फैकल्टी मेंबर घायल हुए हैं। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष इस दौरान खून से लथपथ दिखाई दीं। उनके सिर में गंभीर चोट आयी है। बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोश लोग कैंपस में घुसे और उन्होंने छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स पर हमला किया।

जेएनयू छात्र संघ ने इस हमले का आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लगाया है। कुछ अध्यापकों का कहना है कि छात्र और फैकल्टी मेंबर्स हमलावरों के निशाने पर थे। अभी मिल रही रिपोर्ट्स के अनुसार, हिंसा की इस घटना में 15 छात्र और टीचर घायल हुए हैं। घायलों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्रसंघ ने अपने बयान में कहा है कि “एबीवीपी के समर्थक पुलिस की मौजूदगी में लाठी, डंडों, रॉड के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने अपने चेहरे नकाब से ढके हुए हैं। वह पत्थरबाजी कर रहे हैं और दीवारों से चढ़कर हॉस्टल में आए और वहां छात्रों को पीटा। कई टीचर और छात्रों को पीटा गया है।”

छात्रसंघ ने बताया कि “छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष पर हमला किया गया, जिससे उनके सिर से खून बह रहा है। छात्रों ने भागकर अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन एबीवीपी के गुंडों ने उनका पीछा किया, वहीं पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। संघी प्रोफेसरों द्वारा उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं और छात्रों से जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाए जा रहे हैं।”

वहीं एबीवीपी ने JNUSU के आरोपों से इंकार किया है और हमले का आरोप AFSI, AISA और DSF पर लगाया है। हमले में घायल हुई जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि ‘मुझ पर निर्दयतापूर्वक नकाब पहने गुंडों द्वारा हमला किया गया। मेरे सिर से खून बह रहा है। मुझे बुरी तरह से पीटा गया।’

