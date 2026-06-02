तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। इस बीच अन्नामलाई के कुछ समर्थक इसकी तुलना तमिलनाडु के इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी से कर रहे हैं यानी पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (MGR) और एम करुणानिधि के बीच मुकाबले का जिक्र हो रहा है। अन्नामलाई के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर वह बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बनाते हैं, तो तमिलनाडु में राज्य के दो सबसे लोकप्रिय लोगों TVK के विजय और के अन्नामलाई के नेतृत्व वाली दो गैर-द्रविड़ पार्टियों के बीच मुकाबला हो सकता है।

MGR और करुणानिधि के बीच लड़ाई

समाचार चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अन्नामलाई के एक करीबी सूत्र ने बताया, “विजय बनाम अन्नामलाई, MGR और करुणानिधि के बीच वैसी ही लड़ाई में बदल सकती है। हालांकि ये नेता दिवंगत आइकॉन का मुकाबला नहीं कर सकते।” यह तुलना तमिलनाडु की राजनीति में हुए नाटकीय घटनाक्रम के बैकग्राउंड में हो रही है। 1967 में डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुरई के कांग्रेस का दबदबा खत्म करने के बाद तमिलनाडु की राजनीति काफी हद तक MGR और करुणानिधि के बीच मुकाबले में बदल गई।

डीएमके से अलग होने और AIADMK बनने के बाद एमजीआर ने लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीते और 1987 में अपनी मौत तक मुख्यमंत्री रहे। एमजीआर की मौत के बाद करुणानिधि सत्ता में लौटे और पांच बार मुख्यमंत्री बने। लगभग छह दशक बाद राज्य के राजनीतिक माहौल में एक और उथल-पुथल देखी गई, जब टीवीके के फाउंडर और एक्टर से नेता बने विजय ने चुनावों में डीएमके और AIADMK दोनों को किनारे कर दिया। दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति पर हावी रहीं दो द्रविड़ पार्टियां अब खुद को मुश्किल में पाती हैं।

मुश्किल में AIADMK

AIADMK की मुश्किलें खास तौर पर गंभीर लगती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत के बाद से पार्टी को लगातार चार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में इसमें अंदरूनी बगावत भी देखी गई, जब कथित तौर पर 25 विधायकों ने टीवीके सरकार के पक्ष में वोट दिया। विजय के साथ पावर-एग्रीमेंट की कोशिशें फेल होने के बाद पार्टी की स्थिति को नज़रअंदाज़ करते हुए।

इस बैकग्राउंड में अन्नामलाई के समर्थकों का मानना है कि एक नई ताकत के लिए राजनीतिक जगह है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में जगह बनाने में पहले से ही मुश्किल हुई है, लेकिन अन्नामलाई का प्रस्तावित पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म “तमिल राष्ट्रवाद और शासन” के आस-पास बनाया जा सकता है।

चर्चा से वाकिफ एक नेता ने कहा, “अन्नामलाई की राजनीति तमिल राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स होगी और हमें लगता है कि यह वोटर्स को पसंद आएगी।” ऐसा बदलाव राज्य में बीजेपी के पारंपरिक मैसेजिंग से एक बड़ा बदलाव होगा और अन्नामलाई को उन सोच से दूर रहने में मदद कर सकता है जिन्होंने तमिलनाडु में पार्टी की ग्रोथ को रोका है। समर्थक विजय और अन्नामलाई की अलग-अलग खूबियों की ओर भी इशारा करते हैं।

जहां विजय की एक कल्ट फॉलोइंग है, जिसकी तुलना कई लोग MGR के सिनेमाई सुनहरे दिनों की मास अपील से कहीं ज़्यादा करते हैं, वहीं अन्नामलाई को अपने पॉलिटिकल कैंपेन, सोशल मीडिया प्रेजेंस और ज़मीनी स्तर पर पहुंच के ज़रिए युवा वोटर्स के बीच अच्छी-खासी फॉलोइंग बनाते हुए देखा जा रहा है।

अन्नामलाई का क्या है मकसद?

सूत्रों का कहना है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का प्रस्तावित जन आंदोलन (जिसके जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है) का मकसद भविष्य में किसी भी पार्टी के लॉन्च से पहले राजनीतिक रूप से जागरूक वॉलंटियर्स और नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। कुछ समर्थक इसकी तुलना करुणानिधि द्वारा द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने के लिए सिनेमा और साहित्य के इस्तेमाल से करते हैं, और तर्क देते हैं कि अन्नामलाई भी अपनी शर्तों पर औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में आने से पहले एक राजनीतिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार एस्पायर स्वामीनाथन का मानना है कि अन्नामलाई संभावित रूप से एक ऐसी राजनीतिक जगह पर कब्जा कर सकते हैं जिस पर अभी भी काफी हद तक कोई दावा नहीं कर रहा है।

एस्पायर स्वामीनाथनने कहा, “जो अभी भी पूरी तरह से खाली है वह पांचवीं जगह है। एक साफ-सुथरा, शासन-प्रथम, तमिल-प्राउड, गैर-वंशवादी, गैर-सिनेमैटिक राजनीतिक विकल्प- यह वह जगह है जिसे अन्नामलाई टारगेट कर सकते हैं अगर वह पीछे हटना चाहें।”

स्वामीनाथन के अनुसार ऐसी राजनीति के लिए संभावित क्षेत्र पारंपरिक बीजेपी समर्थकों से आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने तर्क दिया, “यह सिर्फ बीजेपी के पक्के वोटर नहीं हैं। यह सिर्फ DMK विरोधी भावना नहीं है। संभावित दर्शक बड़े और ज्यादा दिलचस्प हैं।” लेकिन डीएमके इससे खुश नहीं लगती। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा, “हमें नहीं पता कि अन्नामलाई के मन में क्या है। द्रविड़ आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। यह तमिल कल्चर और आइडियोलॉजी के बारे में है। देखते हैं कि अन्नामलाई ने यह समझा है या नहीं।”

क्या है निष्कर्ष?

अन्नामलाई ने अभी तक बीजेपी छोड़ने का कोई प्लान घोषित नहीं किया है। उनके करीबी सूत्र का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी राजनीतिक प्रेरणा बने हुए हैं और अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। फिर भी खबरों के मुताबिक एक पीपल्स मूवमेंट चल रहा है और पॉलिटिकल अटकलें बढ़ रही हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिकल क्लास इस बात पर करीब से नज़र रख रही है कि क्या साउथ में बीजेपी के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक बीजेपी से आगे के सफर की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो राज्य में एक नई लड़ाई उभर सकती है, जो उस द्रविड़ मूवमेंट से नहीं बनी है जिसने पीढ़ियों से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर दबदबा बनाया है, बल्कि दो नेताओं से बनी है जो यह तय करना चाहते हैं कि इसके बाद क्या होगा।

क्या बीजेपी छोड़ेंगे अन्नामलाई?

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इस तरह की चर्चा है कि अन्नामलाई बीजेपी को छोड़ने और नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर