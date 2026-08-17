Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बिसाऊ गांव में जन्मे विजय वर्मा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है। जब वो दस साल के थे तो उनके दादा-दादी का निधन हो गया था। इसके एक साल बाद भी उनके पिता भी नहीं रहे थे। उस समय से ही संघर्ष करते हुए विजय वर्मा ने गरीबी, भूख और संघर्ष को मात दी और आज की स्थिति में 160 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है।

साल 1978 में जन्मे विजय वर्मा का बचपन बेहद तंगी में बीता। पिता के निधन के बाद उनकी मां पर 6 बच्चों के पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उस दौर में परंपराओं के बीच मां ने हिम्मत नहीं हारी। विजय वर्मा पुरानी यादों को आज भी शेयर करते रहते हैं।

याद किया मां का संघर्ष

विजय वर्मा ने अपनी मां को लेकर कहा, “मेरी मां को छह बच्चों का पेट भरना था, लेकिन वह अपनी परिस्थितियों को चुनौती नहीं दे सकती थीं। इसलिए उन्होंने इसका एक अलग रास्ता निकाला।”

उनकी मां सुबह-सुबह जंगल जाकर सूखी पत्तियां, लकड़ियां और गोबर इकट्ठा करती थीं और 30-40 किलो लकड़ियों के बदले सिर्फ 1 किलो आटा लाती थीं। 1989 में जब बड़े भाई को एक अस्पताल में टिफिन पहुंचाने का काम मिला, तो सात दिन बाद घर में 14 रुपये आए, जिससे पहली बार घर में सब्जी और दूध खरीदा गया।

12 साल की उम्र में छोड़ा स्कूल और मुंबई-पुणे का रुख

जब काम बंद हुआ तो परिवार के एक परिचित ने बड़े भाई को 500 रुपये महीने पर मुंबई ले जाने का प्रस्ताव रखा। छठी कक्षा के होनहार छात्र 12 वर्षीय विजय ने भी स्कूल छोड़कर काम पर जाने की ठान ली।

मुंबई के उल्हासनगर की गंदगी और मच्छरों से परेशान होकर दोनों भाई पुणे चले गए। वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोते समय उनके बचे हुए पैसे चोरी हो गए। ऐसे संकट के समय एक अनजान व्यक्ति ने उनकी मदद की।

अनजान व्यक्ति ने की मदद

विजय ने पैसों के चोरी होने के वाकए को लेकर बताया, “यह एक अनजान व्यक्ति की दयालुता थी जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। रेलवे शौचालय की देखभाल करने वाले एक मुस्लिम ‘चाचा’ ने जब देखा कि राजस्थान के दो बच्चे लुट चुके हैं, तो उन्होंने हमें 18 दिनों तक अपने पास रखा और खाना खिलाया।”

मजदूरी से कांट्रैक्टर बनने का सफर

पुणे में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बालू छानने के काम से शुरुआत करने वाले विजय वर्मा को रोजाना 8 रुपये मिलने लगे। काम की बारीकियों को सीखते हुए दोनों भाइयों ने टाइल्स, प्लास्टर और आरसीसी (RCC) का काम सीख लिया।

कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने खुद कांट्रैक्टर बनने का फैसला किया। एक प्रसिद्ध बिल्डर विमल कुमार जैन ने जब उन्हें 15 दिन का सैंपल फ्लैट तैयार करने की चुनौती दी, तो दोनों भाइयों ने दिन-रात एक करके महज 3 दिन में काम पूरा कर दिया।

5100 रुपये का मिला इनाम

बिल्डर ने खुश होकर उन्हें 5,100 रुपये का इनाम दिया। इसके बाद उनकी कंपनी ‘श्यामसुंदर चिरंजीवलालजी कंस्ट्रक्शन’ का तेजी से विस्तार हुआ और 1994-95 तक उनके पास 350 से ज्यादा कारीगर काम करने लगे।

160 करोड़ की कंपनी और अंतरराष्ट्रीय पहचान

वर्ष 2008 में विजय वर्मा ने ‘साई विजय कंस्ट्रक्शन’ (Sai Vijay Construction) की स्थापना की। आज उनकी इस कंपनी की वैल्यू 160 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा ओमान और यमन जैसे देशों में उन्होंने 730 करोड़ रुपये से ज्यादा के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया और 3,800 से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया।

व्यापार के साथ-साथ उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई भी पूरी की। 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की, फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और पीएचडी (PhD) की उपाधि हासिल की। आज वे इंजीनियरिंग के छात्रों को लेक्चर भी देते हैं।

जीवन से मिले सबक

48 वर्षीय विजय वर्मा अपनी सफलता का श्रेय ईमानदारी और कठिन परिश्रम को देते हैं। उन्होंने कहा, “ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को एक रुपये के लिए भी धोखा नहीं दिया। यह सीख मुझे मेरी मां से मिली है।”

बचपन में जो दिन उन्होंने पेट भरने के लिए संघर्ष में गंवा दिए थे, आज विजय वर्मा उन पलों को मारवाड़ी लोकगीत गाकर और पियानो बजाकर दोबारा जी रहे हैं। वे न केवल खुद सफल हुए हैं बल्कि वे आज के वक्त में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

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