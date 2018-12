अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद बैंकों का कर्ज लेकर देश से भागे विजय माल्या ने पैसे लौटाने की बात कही है। ट्विटर के जरिए माल्या ने कहा है कि वह कर्ज का प्रिंसिपल एमाउंट देने के लिए तैयार है। लेकिन, ब्याज नहीं चुका पाएगा। वह कर्ज का सारा मूलधन चुका देगा। उसने एक बाद एक किए कई सारे ट्वीट्स में लगातार पैसा लौटाने की बात कही है। माल्या ने कहा कि वह सरकार और बैंक से विनम्रपूर्वक आग्रह करता है कि वे अपना पूरा पैसा ले जाएं।

विजय माल्या ने ट्वीट किया, ” प्रत्यर्पण के फैसले को लेकर मीडिया में कई तरह का नजरिया पेश किया जा रहा है। यह मामला अलग है और कानून के तहत काम होगा। यहां सबसे अहम है लोगों का पैसा और मैं 100 फीसदी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। मैं विनम्रता से बैंक और सरकार से पैसे लेना का आग्रह करता हूं। अगर मैं दे रहा हूं तो इनकार क्यों?”

I see the quick media narrative about my extradition decision. That is separate and will take its own legal course. The most important point is public money and I am offering to pay 100% back. I humbly request the Banks and Government to take it. If payback refused, WHY ?

