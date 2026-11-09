तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर टीवीके (TVK) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार को एक ही दिन में पुलिसकर्मी समेत नौ लोगों की हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उदयनिधि स्टालिन ने सरकार पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि त्योहार के दिन पटाखों की आवाज से ज्यादा चाकुओं की टकराने की आवाज सुनाई दी।

उन्होंने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को ‘डमी मुख्यमंत्री’ बताते हुए भी निशाना साधा। उदयनिधि ने आरोप लगाया कि जेल के निरीक्षण के दौरान कैदी फरार हो जाते हैं और पुलिस थानों के दौरे के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। उनके मुताबिक, ये घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को दिखाती हैं।

स्टालिन ने विजय को बताया डमी सीएम

उदयनिधि स्टालिन ने अपने पोस्ट में कहा, ”इस कमजोर सरकार के शासन में कल एक ही दिन में पुलिसकर्मी समेत नौ लोगों की हत्या कर दी गई। मैं ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री की कड़ी निंदा करता हूं जो इतनी खराब सरकार चला रहे हैं कि त्योहार के दिन पटाखों की आवाज से ज्यादा तलवारों और चाकुओं के टकराने की आवाज सुनाई देती है। अगर यह डमी मुख्यमंत्री किसी जेल का निरीक्षण करने जाते हैं तो कैदी फरार हो जाते हैं। अगर पुलिस थानों का दौरा करते हैं तो पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। मूर्खों के इस समूह के शासन में न तो आम जनता सुरक्षित है और न ही उनकी सुरक्षा करने वाली पुलिस।”

उन्होंने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पर भी एक शिकायतकर्ता के साथ कथित मारपीट और उसे धमकाने का आरोप लगाया। उदयनिधि का दावा है कि बाद में उस व्यक्ति पर दबाव डालकर उससे एक वीडियो बयान जारी करवाया गया।

उदयनिधि स्टालिन ने कहा, ”डिप्टी स्पीकर का खुद एक शिकायत लेकर आए नागरिक के साथ मारपीट करना और उसे वहां से भगाना, फिर धमकाकर उससे वीडियो बयान जारी करवाना तमिलनाडु के इतिहास में शर्मनाक और अभूतपूर्व घटना है। ‘मैंने निरीक्षण किया’, ‘मैंने अधिकारी नियुक्त किया’ जैसे बहाने बनाना और लगातार ‘DMK, DMK’ का नाम जपना- आखिर यह कागज की तलवार वाले मुख्यमंत्री कितने दिन तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे?”

बीजेपी ने भी साधा टीवीके सरकार पर निशाना

वहीं तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने भी पुलिसकर्मी एसएसआई सेंथिल कुमार की हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, ”यह चौंकाने वाली बात है कि सड़क पर पटाखे फोड़ने और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने से एक समूह को रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारी को पीट-पीटकर मार डाला गया। कल की यह घटना ही दिखाती है कि जब अपराधियों को पुलिस और सरकार का डर नहीं रहता तो क्या होता है।”

नारायणन तिरुपति ने रविवार को हुई अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अरियालूर में रात में गश्त कर रहे होमगार्ड सी. वेंकटेशन ने सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे तीन लोगों को रोका था। इस पर उन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। हमले में लगी चोटों के कारण बाद में उनकी मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि चेंगलपट्टू के पास सेंगुंद्रम इलाके में एक पुलिस स्टेशन के नजदीक हंगामा कर रहे नशे में धुत युवक को रोकने की कोशिश में एक सब-इंस्पेक्टर पर दरांती से हमला किया गया। पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी की बेल्ट से बचाव करते हुए हमलावर को काबू किया। इसके अलावा, थेनी जिला जेल में 17 विचाराधीन कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर हमला किया और वहां से फरार हो गए।

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नशे और हिंसा में शामिल गिरोहों की ओर से पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार अपराध रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार अपने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी?

उन्होंने कहा कि अपराध होने के बाद गिरफ्तारी करना ही काफी नहीं है, पुलिस को अपराध होने से पहले उसे रोकना भी चाहिए। उनके मुताबिक, ऐसा नहीं होना प्रशासन की नाकामी है और इसका खामियाजा तमिलनाडु के लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है।

नारायणन तिरुपति ने मुख्यमंत्री विजय से राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने के कारणों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि हालात क्यों बिगड़े और पुलिस का अधिकार बहाल करने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी।

पटाखे फोड़ने से रोकने पर पुलिसकर्मी की मौत

यह मामला स्पेशल सब-इंस्पेक्टर (SSI) सेंथिल कुमार की मौत के बाद सामने आया है। दक्षिण क्षेत्र के आईजी विजयेंद्र बिदरी के मुताबिक, सेंथिल कुमार की मौत उस युवक के हमले के बाद हुई जिसे उन्होंने सार्वजनिक सड़क पर पटाखे फोड़ने से रोकने की कोशिश की थी।

सेंथिल कुमार थेनी जिले में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के कार्यालय में तैनात थे। आईजी के मुताबिक, ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सादे कपड़ों में घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर कुछ युवकों को पटाखे फोड़ते देखा। उस सड़क से लोग भी गुजर रहे थे। उन्होंने युवकों से कहा कि वे लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दूसरी जगह जाकर पटाखे फोड़ें। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से उनकी गतिविधियों का वीडियो बनाने की भी कोशिश की।

विजयेंद्र बिदरी ने बताया कि जब सेंथिल कुमार ने एक युवक को पकड़ने की कोशिश की तो एक व्यक्ति ने उनकी कोहनी पर वार कर दिया। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़े। गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले गई। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद थेनी के जिला पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि इस मामले में इलाके के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, सेंथिल कुमार को पहले से दिल की बीमारी थी।