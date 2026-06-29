द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। स्टालिन का दावा है कि विजय सरकार अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी करने करने की बात भी कही।

स्टालिन ने ये बातें चेन्नई के वनगरम स्थित श्री वारु मैरिज हॉल में आयोजित एक सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। इस कार्यक्रम में पूर्व एआईएडीएमके मंत्री बेंजामिन के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के 5000 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीएमके की सदस्यता ग्रहण की।

स्टालिन ने कहा, “आइए वास्तविकता पर नजर डालें। मौजूदा सत्तारूढ़ दल अपने दम पर स्थिर सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका था।”

‘चुनाव कभी भी हो सकते हैंं’

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “यह एक अस्थिर व्यवस्था है। हमें नहीं पता कि यह गाड़ी किस मोड़ या चौराहे पर अपना संतुलन खो देगी और अचानक रुक जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। यह तीन महीने में भी हो सकते हैं और छह महीने में भी। हम पांच साल का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते।”

स्टालिन ने पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों और कार्यकर्ताओं से हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि डीएमके को चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार करने के बजाय अभी से जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने स्टालिन के हवाले से बताया, ”मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी जंग की तैयारी करने का आह्वान करता हूं। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तीन या छह महीने में चुनाव हो सकते हैं। जब भी हों, हमें 100 प्रतिशत तैयार रहना चाहिए। अभी इसी क्षण से पार्टी की जीत के लिए गंभीरता से काम करें। हमें किसी भी राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने के लिए शत-प्रतिशत तैयार रहना होगा।”

चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार नहीं कर सकते

डीएमके प्रमुख ने आगे कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद हम तैयारी करना शुरू नहीं कर सकते। स्टालिन ने कहा, ”यह विशाल सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हमारे लिए एक ऐसे संकल्प का क्षण बने जहां हम इसी पल से डीएमके की प्रचंड वापसी सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू करने की शपथ लें।”

स्टालिन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब तमिलनाडु की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। शनिवार को वाईको की पार्टी एमडीएमके (MDMK) ने डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) से अलग होने का ऐलान किया और सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को समर्थन दे दिया।

स्थानीय निकाय परिषद में साधारण बहुमत से पीछे रह गई टीवीके को बाद में कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके (VCK) और आईयूएमएल (IUML) के समर्थन से जरूरी संख्या मिल गई। ये चारों दल 23 अप्रैल को हुए चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़े थे लेकिन बाद में गठबंधन से अलग होकर विजय की पार्टी टीवीके का समर्थन कर दिया।

एमके स्टालिन के दामाद ने विजय के दो मंत्रियों को क्यों भेजा मानहानि का नोटिस?

तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन स्टालिन के दामाद वी सबरीसन ने तमिलनाडु के मंत्रियों आधव अर्जुन और सीटीआर निर्मल कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए माफी की मांग की है, वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।