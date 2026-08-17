तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार के शुरुआती 100 दिन एक असामान्य प्रयोग की तरह रहे हैं। एक तरफ लंबे समय से स्थापित और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के सामने ऐसी राजनीतिक टीम सत्ता में आई है, जिसके अधिकांश सदस्यों के पास सरकार चलाने का अनुभव लगभग नहीं है। दूसरी तरफ इसी अनुभवहीनता ने कुछ पुराने तौर-तरीकों को चुनौती देने की गुंजाइश भी पैदा की है।

100 दिन किसी सरकार के प्रदर्शन को पूरी तरह आंकने के लिए बहुत लंबा समय नहीं होता। इस अवधि में उपलब्धियों की सूची, विज्ञापन और राजनीतिक दावे तो सामने आ सकते हैं, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल होता है कि प्रशासन की कार्यशैली वास्तव में बदली है या नहीं। विजय सरकार के मामले में यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु की प्रशासनिक मशीनरी दशकों से स्थापित राजनीतिक दलों के साथ काम करती रही है।

अनुभवहीनता बनी कमजोरी भी और ताकत भी

सरकार के 50 दिन पूरे होने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने TVK सरकार की तुलना आजादी के बाद बनी नई सरकार से की थी। उनका कहना था कि नई सरकार में ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन सरकारी कामकाज की समझ सीमित है। कई मंत्री और विधायक पहली बार सरकारी समीक्षा बैठकों, नीति दस्तावेजों और सचिवालय की जटिल प्रक्रियाओं से रूबरू हुए।