Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: सोमवार 4 मई को देश के 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद रुझान सामने आने लगेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, असम में बीजेपी के हिमंता बिस्वा सरमा, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, केरल में लेफ्ट के पिनराई विजयन और पुडुचेरी में एन रंगास्वामी की राजनीतिक भविष्य दांव पर है।

पश्चिम बंगाल, असम और केरल में कांटे का मुकाबला

पांच राज्यों में से तीन राज्य यानी पश्चिम बंगाल, असम और केरल के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहने का अनुमान है। केरल में पिछले दस साल से एलडीएफ की सरकार है और कांग्रेस नीत यूडीएफ इस बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रहा है। वहीं असम की बात करें तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हैं।

बीजेपी पिछले दस साल से सरकार में है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी के नेतृत्व में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज है। बीजेपी पिछले चुनाव में 77 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी और इस बार एक बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है, जबकि ममता बनर्जी सामने किला बचाने की कठिन चुनौती है।

कब-कहां हुई थी वोटिंग

असम – 9 अप्रैल

केरल – 9 अप्रैल

पश्चिम बंगाल – 23 एवं 29 अप्रैल

तमिलनाडु – 23 अप्रैल

पुडुचेरी – 29 अप्रैल

कहां कितना मतदान हुआ?

असम – 85.38 प्रतिशत

केरल – 78 प्रतिशत

तमिलनाडु – 85.1 प्रतिशत

पुडुचेरी – 89.08 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल – 92.47 प्रतिशत

Live Updates

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