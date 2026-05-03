Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: सोमवार 4 मई को देश के 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद रुझान सामने आने लगेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, असम में बीजेपी के हिमंता बिस्वा सरमा, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, केरल में लेफ्ट के पिनराई विजयन और पुडुचेरी में एन रंगास्वामी की राजनीतिक भविष्य दांव पर है।
पश्चिम बंगाल, असम और केरल में कांटे का मुकाबला
पांच राज्यों में से तीन राज्य यानी पश्चिम बंगाल, असम और केरल के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहने का अनुमान है। केरल में पिछले दस साल से एलडीएफ की सरकार है और कांग्रेस नीत यूडीएफ इस बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रहा है। वहीं असम की बात करें तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हैं।
बीजेपी पिछले दस साल से सरकार में है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी के नेतृत्व में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज है। बीजेपी पिछले चुनाव में 77 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी और इस बार एक बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है, जबकि ममता बनर्जी सामने किला बचाने की कठिन चुनौती है।
कब-कहां हुई थी वोटिंग
- असम – 9 अप्रैल
- केरल – 9 अप्रैल
- पश्चिम बंगाल – 23 एवं 29 अप्रैल
- तमिलनाडु – 23 अप्रैल
- पुडुचेरी – 29 अप्रैल
कहां कितना मतदान हुआ?
- असम – 85.38 प्रतिशत
- केरल – 78 प्रतिशत
- तमिलनाडु – 85.1 प्रतिशत
- पुडुचेरी – 89.08 प्रतिशत
- पश्चिम बंगाल – 92.47 प्रतिशत
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Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: मतगणना को लेकर तमिलनाडु में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए 4 मई, 2026 को होने वाली मतगणना के मद्देनजर, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।
Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: अब नहीं सफल होंगे टीएमसी वाले - समिक भट्टाचार्य
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सबको एकजुट होना है। वोट लूटने की कोशिश के खिलाफ एकजुट होना है। वोट लूटने का अधिकार मांगने के लिए TMC सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया. वे इधर छोटा-मोटा हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। TMC नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि वे झंडे के साथ डंडा लें और हम ठंडाई लेकर जाएंगे। उन्हें जोर का झटका धीरे से लगेगा।
Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: असम में आएगा अच्छा चुनाव नतीजा- कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह
AICC महासचिव जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि कल मतगणना है। हमने पूरी तैयारी की है. हर केंद्र पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है।
Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वसत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
4 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों के भाग्य में एक अच्छी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए रास्ते पर देश को आगे ले जाने वाली सरकार, हर राज्य में बिना भेदभाव के अच्छा काम करके इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार आवश्य लिखी है। असम और पुडुचेरी में बीजेपी फिर एक बार जीतकर आएगी। दोनों राज्य सुख-समृद्धि से आगे बढ़ेंगे।
Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: टीएमसी के उत्पात की वजह से होगा फाल्टा में फिर से मतदान
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने देखा वहां पर मतदान वाले दिन तृणमूल कांग्रेस ने निचले स्तर पर जाकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार के नाम के ऊपर सेलो टेप लगाया गया। जिससे कि लोग बीजेपी को वोट नहीं कर सके। टीएमसी का ये कार्य दर्शाता है कि फलता में मतदान तो नहीं हुआ, इसलिए पुनर्मतदान होगा।
Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: सोमवार का दिन बेहद अहम - कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार
पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि सोमवार पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए अहम दिन है क्योंकि जिस तरीके से 6 महीने चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास किया। बंगाल की जनता ने धैर्य रखकर लोकतंत्र को बचाने के लिए जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं सोचता हूं कि आने वाले दिन में बंगाल जरूर लोकतंत्र को बचाएगा और ऐसी सरकार बनेगी जो जनता के लिए अच्छी होगी। आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी ही विकल्प हो सकती है और कोई पार्टी नहीं। बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कल जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि विकल्प कौन हैं।
केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में हजारों प्रत्याशियों की सियासी किस्मत दांव पर है। नीचे दी गई लिस्ट में देखें उम्मीदवारों की कुल संख्या