कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में बाढ़ प्रभावितों से मिलने और राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जहां एक शख्स ने मुलाकात के दौरान उन्हें किस कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रहा है कि राहुल गांधी कार में बैठे हुए हैं और वह हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक शख्स दौड़कर उनके पास जाता है और उन्हें कार की खिड़की से किस कर देता है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लोग राहुल गांधी के इस वीडियो पर काफी मजे ले रहे हैं । लोगों ने इस वीडियो पर काफी मीम्स भी शेयर किए हैं। वहीं कई लोगों ने राहुल गांधी को प्रशंसक द्वारा मिले इतने प्रेम की भी बधाई दे रहे हैं।

बता दें कि राहुल गांधी चार दिन की केरल यात्रा पर हैं। 27 अगस्त से शुरू हुए इस दौरे में वह पहले मनन्थावडी गए। 28 अगस्त यानी बुधवार को वह अपने लोकसभा सीट वायनाड में हैं। इसके बाद 29 को राहुल निलांबूर और वंडूर में रहेंगे। 30 अगस्त को राहुल गांधी तिरुवम्बडी जाएंगे।

#WATCH A man kisses Congress MP Rahul Gandhi during his visit to Wayanad in Kerala. pic.twitter.com/9WQxWQrjV8

