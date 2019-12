Citizenship Amendment Act Protests: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर इस प्रदर्शन में जबरदस्त हिंसा देखने को मिल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां कहीं भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं सभी जगह हिंसा ही हुई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटे कुछ प्रदर्शनकारियों ने अलग अंदाज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपना विरोध जताया। यहां भीड़ के हाथों में तख्तियां थीं तो कुछ हाथों में गुलाब के फूल भी थे। प्रदर्शनकारियों में शामिल आमिर अजीज़ नाम के एक शख्स ने इस कानून के खिलाफ अपना गुस्सा शायरना अंदाज में बयां किया। आमिर अजीज़ ने कहा कि –

‘तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो लेकिन गोलियों से हम मर जाएं ऐसा जरूरी नहीं…ऐसा जरूर है कि मौत से हम खौफ खाते हैं…लेकिन खौफ खा कर हम डर जाएं ऐसा जरूरी नहीं…मैं हऊआ और आदम की संतान…मेरा वतन हिन्दुस्तान..मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह मेरा खुदा…अम्बेडकर मेरा शिक्षक…बुद्ध मेरा शुरू…नानक मेरा गुरू…अमन मेरा मजहब इश्क मेरा इमान…मैं खौफ खाकर डर जाने से बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूं…मैं इनकार करता हूं। मैं इनकार करता हूं…मैं जुल्म से इनकार करता हूं…कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है…मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं…और मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं…मेरी पहचान का फैसला किसी पहचान पत्र से हो मुझे मंजूर नहीं…

मैं ऐसे संसद सत्र से…मैं अपनी पहचान पत्र से इनकार करता हूं…मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाए भीख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं…मुझे किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह लिख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं…मैं हक के बजाए भीख दिये जाने से…किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह लिख दिये जाने से इनकार करता हूं…जख्म को फूल कहूं…जालिम को रसूल कहूं…कर्फ्यू को जम्हूरियत…नफरत को उसूल कहूं…ब्रिटैनिया को अमूल कहूं…जो झूठ को सच कहे…जुबान की हर एक ऐसी हरकत से मैं इनकार करता हूं।’ शायरी के जरिए केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ विरोध जता रहे आमिर अजीज का वीडियो काफी वायरल हुआ है।

(देखें वीडियो)

एक दिलचस्प बात यह भी है कि सीएए को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आईं जिसमें कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी भी शामिल थें जिन्हें सीएए और एनआरसी का मतलब तक ठीक से पता नहीं था। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी कहता है कि ‘मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार देखा है कि इतना आंतकवादी की तरह हल्ला-चिल्ला और प्रदर्शन हो रहा है…धरना हो रहा है।’ प्रदर्शनकारी की यह बात सुनकर पत्रकार भी चौंक जाता है।

This man is a Hero…

Let’s make him Famous…

Anti-CAA Protestors are Terrorists…

Matter khatam, ek ghav do tukda…

बौखाल मचा दिए हो भाई।

pic.twitter.com/MNX235FIsH

— Akshay Naidu (@akkiiboy) December 20, 2019