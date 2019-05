AAP के कार्यक्रमों में जाता रहा है केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला! सामने आया VIDEO

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था वह आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यक्रमों में जाता रहा है। मीडिया में जारी एक वीडियो में थप्पड़ मारने वाले सुरेश चौहान की पहचान को लेकर नया खुलासा हुआ है। वीडियो में सुरेश कोे आप के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखा गया जिसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया है।

बता दें कि सुरेश ने शनिवार (4 मई 2019) को दिल्ली के मोती नगर में केजरीवाल के रोड शो के दौरान उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ।

BREAKING | Twist in AAP chief Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) ‘Slapgate’: Video emerges, it reveals, person who slapped Kejriwal at a rally in West Delhi on Saturday, was an ex-AAP leader. Manish Sisodia claimed that attacker was a ‘Modi Bhakt.’ | @priyanktripathi with details. pic.twitter.com/fWNMmvTdXb

— TIMES NOW (@TimesNow) May 7, 2019