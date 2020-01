Shaheen Bagh, Republic Day VIDEO: दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में चल रहे नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन में लोगों ने गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर तिरंगा फहराया। यहां पिछले करीब डेढ़ महीने से सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। झंडारोहण के मौके पर JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद भी मौजूद थे। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी और एक साथ राष्ट्रगीत जन गण मन गाकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया।

#WATCH Delhi: A huge crowd of protesters, opposing #CitizenshipAmendmentAct, National Register of Citizens (NRC) and National Population Register (NPR), gather at Shaheen Bagh to celebrate #RepublicDay . Former JNU student and activist Umar Khalid is also present at the spot.

