लोकसभा में पहला ही भाषण धमाकेदार देने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा बुधवार (तीन जुलाई, 2019) को पत्रकारों पर बुरी तरह भड़क उठीं। सवाल कर रहे मीडियाकर्मियों पर चिल्लाते हुए बोलीं, “यू पेड (बिकाऊ) मीडिया।” दरअसल, आरोप है कि उनके जिस भाषण की चारों ओर चर्चा और तारीफ हुई थी, उसमें शब्द और सामग्री एक अमेरिकी वेबसाइट से चोरी किए गए थे।

ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की जगह पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम बदला गया था, जबकि बाकी चीजें जस की तस थीं। हालांकि, अमेरिकी साइट पर वह लेख लिखने वाले मार्टिन लॉन्गमैन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और महुआ के समर्थन में कहा कि उन्होंने कोई प्लेजेरिज्म (भाषण सामग्री नहीं चुराना) नहीं किया है।

पत्रकारों ने इसी मसले पर महुआ से संसद के बाहर बुधवार दोपहर बात की। वह बोलीं, “वहां से सात साइन भारत में इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने उसका हवाला दिया। ये आर्टिकल ट्रंप का अमेरिका में…उनको लगा कि ट्रंप का अमेरिका में एक ही पोस्टर से 12 साइन उनके एक जैसे हैं और जो मार्टिन लॉन्गमैन का आर्टिकल है, उन्होंने आप जैसे प्रेस वालों के बारे में अभी क्या बताया है, वह आप खुद ही पढ़ लीजिए।”

देखें, उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जवाब में क्या कहाः

#WATCH TMC MP Mahua Moitra responds to media on allegations that her maiden speech in Parliament was plagiarized, quotes American commentator Martin Longman's tweet "right-wing a**holes seem to be similar in every country." pic.twitter.com/dU8UDMBirP

— ANI (@ANI) July 3, 2019