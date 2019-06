अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार (17 जून, 2019) को लोकसभा सांसद के नाते शपथ ली, तो भी वह विवाद में घिर गईं। संस्कृत में शपथ लेने के दौरान उन्होंने जब नाम पढ़ा तो उसे लेकर कई विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई। नौबत हो-हल्ला कटने तक की आ पहुंची, जिसके बाद रिकॉर्ड में उनका नाम चेक हुआ और फिर वह शपथ ले पाईं। विपक्षी सदस्यों की तीखी आपत्ति के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बोले कि साध्वी का जो नाम निर्वाचन प्रमाणपत्र में दर्ज होगा, वही सदन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। साध्वी इसके बाद तीसरी कोशिश में शपथ ग्रहण कर पाईं।

17वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ राज्यवार दिलाई गई। मध्य प्रदेश के सदस्यों का नंबर आया तो भोपाल से चुनी गईं साध्वी प्रज्ञा को बुलाया गया। उन्होंने नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्णचेतनानंद अवधेशानंद गिरि बताया। शपथ पूरी करने के बाद उन्होंने ‘‘भारत माता की जय’’ का नारा भी लगाया।

हालांकि, उनके इस नाम पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। इसी बीच, पीठासीन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने साध्वी से संविधान या फिर ईश्वर के नाम पर शपथ लेने को कहा। जवाब में साध्वी बोलीं कि वह ईश्वर के नाम पर ही शपथ ले रही हैं और अपना वही नाम ले रही हैं, जो उन्होंने फॉर्म में भरा है। इस दौरान कुछ देर लोकसभा अधिकारी और कर्मचारी रिकॉर्ड में साध्वी का रिकार्ड में दर्ज नाम ढूंढते रहे।

आगे जब अध्यक्ष के हस्तक्षेप से हंगामा थमा तो ठाकुर ने शपथ-पत्र का नाम के बाद का हिस्सा ही पढ़ा। कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर भी देर तक आपत्ति जाहिर की। वैसे, कार्यवाहक अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि साध्वी का जो नाम निर्वाचन प्रमाणपत्र में लिखा होगा, वही सदन के रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा।

#WATCH: An uproar started in the Lok Sabha today when BJP’s winning candidate from Bhopal, Pragya Singh Thakur took oath as MP under the name ‘Sadhvi Pragya Singh Thakur Poorn Chetnand Avdheshanand Giri’, suffixing her name with her spiritual guru. She took her oath in 3 attempts pic.twitter.com/VuTvZ4BgIT

— ANI (@ANI) June 17, 2019