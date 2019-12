VIDEO: मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर किसानों में चले थप्पड़,लात-घूंसे

मध्य प्रदेश में किसानों के बीच यूरिया को लेकर थप्पड़ और लात-घूंसे चले। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि यूरिया को लेकर किसान आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। यह पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में इससे पहले सोमवार को भी ऐसी घटना सामने आई थी कि जहां किसानों ने यूरिया की बोरियां लूट ली थी।

दरअसल, यूरिया नहीं मिलने से परेशान हे हैं। सोमवार को शमशाबाद में किसानों ने ट्रक से यूरिया की 70 बोरी लूट लीं। यह लूट तब हुई जब शमशाबाद के विपणन संघ के वेयर हाउस पर हम्माल ट्रक से यूरिया की बोरी उतार रहे थे। जब आखिर में यूरिया की कुछ बोरी बचीं तो किसान ट्रक में चढ़ गए और बोरियां उठाकर ले गए।

#WATCH Madhya Pradesh: Scuffle broke out between farmers allegedly over shortage of urea, in Ashok Nagar, today. pic.twitter.com/C1hfnESHvJ

— ANI (@ANI) December 10, 2019