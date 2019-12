कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर असम में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, “हम बीजेपी और आरएसएस को असम के इतिहास, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस का चड्डी वाला नहीं चलाएगा। असम को असम की जनता चलाएगी।”

Rahul Gandhi in Guwahati: Wherever the BJP goes, it spreads hate. In Assam, youth is protesting, in other states protests happening as well. Why do you have to shoot and kill them? BJP doesn’t want to listen to voice of people pic.twitter.com/Xr2f4zV9tM

