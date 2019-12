Rahul Gandhi Dance Video, Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार (27 दिसंबर) को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल (Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav) का उद्घाटन किया। इस दौरान राहुल ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उद्घाटन में एक पारंपरिक नृत्य में भाग लिया। वह आदिवासियों संग मंच पर परंपरागत पहनावे को धारण कर डांस करते हुए नजर आए। उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल गांधी का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है।



आदिवासी नृत्य महोत्सव: इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री (Bhupesh Baghel) ने मुझसे इस कार्यक्रम में आने के लिए पूछा था। पूछने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात हो तो, मैं उस कार्यक्रम में अवश्य शामिल होऊंगा। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायपुर में अलग अंदाज देखने को मिला। यहां वह आदिवासी नृत्य महोत्सव में ढोलक की थाप पर नृत्य करते नजर आए। गले में ढोलक लिए और सिर पर पारंपरिक मुकुट लगाकर राहुल मुस्कुराते हुए पैर थिरकाते नजर आए।

Hindi News Today, 27 December 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

#WATCH Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi takes part in a traditional dance at the inauguration of Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav in Raipur. pic.twitter.com/HpUvo4khGY

— ANI (@ANI) December 27, 2019