पुष्कर के मशहूर ब्रह्मा मंदिर के पुजारी पर हमला हुआ है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स पुजारी की हथियार से पिटाई कर रहा है। मंदिर के पुजारी किसी तरह से उस शख्स से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो शख्स मंदिर के पुजारी की पिटाई कर देता है। इतना ही नहीं इस दौरान मंदिर में आने लागों पर भी वो हमला बोल देता है। हथियार लेकर यह शख्स जैसे ही श्रद्धालुओं की तरफ बढ़ता है लोगों में दहशत फैल जाती है और लोग इधऱ-उधर भागने लगते हैं।

घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक इस शख्स का नाम अशोक मेघवाल है। पुष्कर पुलिस ने आरोपी अशोक मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने उसे 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बतलाया जा रहा है कि सोमवार (28 मई) को अशोक मेघवाल एक हथियार के साथ ब्रह्मा मंदिर पहुंचा और अचानक ही वहां मौजूद महादेव पुरी नाम के पुजारी पर हमला बोल दिया। इस शख्स ने मंदिर के पुजारी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी।

The priest of Brahma temple in Pushkar was attacked by a deranged man on Monday with a weapon as the man claimed that the priest disrespected President Kovind during his visit to the temple pic.twitter.com/TABTsS1OZR

