देश जहां एक से एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जो उपलब्धियों को मुंह चिढ़ाती हैं। कुछ ऐसी ही एक घटना तमिलनाडु से समाने आई हैं जहां प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला को एंबुलेंस तक नहीं मिल पाई और उसके कपड़े की डोली बनाकर अस्पताल ले जाना पड़ा।

घटना इरोड के बरगर गांव की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक महिला को कपड़े की डोली में 6 किलोमीटर तक ले जाया गया क्योंकि उस गांव की सड़क खराब थी और वहां एंबुलेंस नहीं आ सकती थी।

#WATCH Pregnant woman carried in a cloth cradle for 6 kms as ambulance couldn’t reach due to lack of proper roads in Burgur, Erode. Woman’s husband with villagers trekked to reach ambulance. She delivered a boy, yesterday, on way to hospital, mother & child are fine. #TamilNadu pic.twitter.com/AmIJ0MKG1R

— ANI (@ANI) December 4, 2019