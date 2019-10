नाले पर बना फुटपाथ ढहा, गुजर रहा शख्स हो गया जमींदोज, ऊपर से दुकान भी गिरी, देखें वीडियो

राजस्थान के सिरोही में जिला मुख्यालय पर नगर परिषद द्वारा नाले पर बनाया गया फुटपाथ ढह गया। इस घटना की चपेट में आकर दो मौके पर मौजूद दो शख्स घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें फुटपाथ से गुजर रहा शख्स ढहते फुटपाथ की जद में आ जाता है।

बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार शाम की है।यह हादसा माली समाज छात्रावास के सामने हुआ। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे बड़ा नाला बनाया गया था। इसे ऊपर से कवर करने के लिए इस पर फुटपाथ बनाया गया था। स्थानीय दुकानदारों ने इस नाले पर बने फुटपाथ पर काफी सारे सामान बना रखे थे।

#WATCH: Portion of a footpath built over a drain, collapsed yesterday in Sirohi; 2 injured. #Rajasthan pic.twitter.com/4Ja6pgEt94

— ANI (@ANI) October 26, 2019