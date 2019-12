दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के विरोध का मामला अभी ठंडा होता नहीं दिख रहा है। जेएनयू के छात्र लगातार छात्रावास की फीस बढ़ाए जाने और अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। सोमवार (09-12-2019) को जेएनयू के छात्र अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर थे। इन छात्रों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने का भी प्रयास किया। छात्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर फीस बढ़ोतरी संबंधित अपनी मांगों को रखना चाहते थे।

लेकिन छात्रों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। शुरू में पुलिस ने छात्रों को सझाने का प्रयास किया लेकिन जल्दी ही पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा किये गये लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सामने आया है।

इस वीडियो में पुलिस दौड़ा-दौड़ा कर छात्रों को डंडे से पीटती नजर आ रही है। काफी देर तक दिल्ली की सड़क रणभूमि में तब्दील रही और छात्रों को वहां से हटाने में पुलिस वालों के पसीने छूटते रहे। वीडियो में नजर आ रहा है कि विश्वविद्यालय की छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जता रही हैं।

इधर कि छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए तीन मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को थोड़ी देर के लिए बंद भी किया गया। इतना ही नहीं जेएनयू के पास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

आपको बता दें कि जेएनयू के छात्र छात्रावास की फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन की बार-बार चेतावनियों के बावजूद आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है।

#WATCH: Police resorted to lathicharge after a clash with protesting Jawaharlal Nehru University (JNU) students, who were marching towards Rashtrapati Bhawan to meet President over fee hike issue. pic.twitter.com/sAbuN05n2q

— ANI (@ANI) December 9, 2019