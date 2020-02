Go Air की एक फ्लाइट में बिन बुलाए मेहमान के आने चलते यात्रियों को थोड़ी देर की तकलीफ का सामना करना पड़ा। दरअसल, अहमदाबाद से जयपुर जा रही गो एयर की फ्लाइट जी8-702 में टेक ऑफ से पहले एक कबूतर नजर आया। जिसके चलेत फ्लाइट करीब आधे घंटे की देर के बाद उड़ान भर सका।

काफी मशक्कत के बाद ग्राउंड स्टाफ की मदद से कबूतर को फ्लाइट से बाहर निकाला गया। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

An Ahmedabad-Jaipur GoAir flight was delayed by at least 30 minutes after a pigeon boarded the aircraft along with passengers.

