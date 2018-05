हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दो पुलिस की गाड़ियां दिख रही हैं। इन गाड़ियों पर लगातार कुछ लड़के पत्थर फेंक रहे थे। अचानक बचकर भागने की कोशिश करती हुई गाड़ी पत्थर फेंक रहे एक लड़के को कुचल देती है। इस घटना की अब सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल ट्विटर पर एक हैंडल @Kashmir_Rise ने 5 मई को एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस की गाड़ी ने श्रीनगर के नूरबाग के रहने वाले लड़के आदिल को कुचल दिया है। ये वाकया उस वक्त हुआ जब कुछ युवा हाथों में पत्थर लेकर जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस की गाडियों पर पथराव कर रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लड़के हाथों में पत्थर लिए सुरक्षा बलों की दो गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। गाड़ियां में धीरे-धीरे वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थीं। अचानक कुछ लड़के पीछे वाली गाड़ी पर पथराव तेज कर देते हैं। पथराव से बचकर भागने की कोशिश करते हुए सुरक्षा बल का वाहन आगे वाले वाहन को ओवरटेक करता है।

Watch How CRPF vechle hits Adil from noorbagh #Srinagar today during clashes. #Kashmir pic.twitter.com/lvfWnn5ptj

— ارشاد نبی (@Kashmir_rise) May 5, 2018