Citizenship Amendment Act Protests : नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप पर मचे हंगामे के बीच अब असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाल के काफिले के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। सीएम सर्बानंद सोनेवाल के काफिले के सामने हुए विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग सड़क पर पैदल ही पुलिस वालों के साथ चल रहे होते हैं और तब ही सड़क पर सीएम का काफिला गुजरता है। अचानक पुलिस के साथ चल रहे यह लोग अपने पास से काले कपड़े निकाल लेते हैं और सीएम के काफिले के सामने आकर प्रदर्शन करने लगते हैं।

यह लोग हाथ में काले कपड़े लेकर ‘गो बैक’ का नारा लगा रहे थे। सीएम के काफिले की गाड़ियां एक के बाद एक वहां से गुजर रही थीं। काफी देर तक वहां अफरातफरी की स्थिति बनी रही। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों को इन्हें काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो डिब्रूगढ़ का है। यहां All Assam Students’ Union (AASU) के कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले के सामने आकर प्रदर्शन किया है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध इस वक्त असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में हो रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सीएए का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार इस कानून के तहत धार्मिक रूप से भेदभाव बरत रही है। हालांकि केंद्र सरकार सीएए को लेकर कई बार साफ कर चुकी है कि इस कानून के तहत किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं ली जाएगी। यह कानून नागरिकता खत्म करने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का है। वहीं सरकार ने एनआरसी को लेकर भी साफ किया है कि अभी एनआरसी पर कुछ भी चर्चा नहीं हुआ है।

#WATCH Assam: All Assam Students’ Union (AASU) workers show black flags to the convoy of Chief Minister Sarbananda Sonowal in Chabua, Dibrugarh. pic.twitter.com/pT98NTEoFp

