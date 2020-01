ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा रविवार को उस समय विवादों में घिर गए जब इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में क्योंझर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक व्यक्ति उनके जूते पकड़े हुए दिखा।वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री क्योंझर के जिला मुख्यालय में राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं और उस दौरान एक व्यक्ति कथित रूप से उनके जूते पकड़े हुए है।

ध्वजारोहण के बाद व्यक्ति बेहरा के पैरों के निकट जूते रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो व्यक्ति जूते पकड़े दिख रहा है, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है।

हालांकि, बेहरा ने इन आरोपों से इनकार किया है।उन्होंने कहा, ‘‘मैंने तिरंगे के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए ध्वजारोहण से पहले अपने जूते उतारे थे। मेरे जूते किसी भी व्यक्ति ने नहीं पकड़े हुए थे।’’

When India was celebrating the anniversary of its historic march towards democracy, #Odisha Minister, Padmanabha Behera brought disgrace to the country by forcing a person to carry his shoes. Such acts have no place in India, CM should set an example by taking action against him. pic.twitter.com/mtaNDgmzP8

— Niranjan Patnaik (@NPatnaikOdisha) January 27, 2020