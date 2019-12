यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने एक व्यक्ति मंच पर पहुंच गया। इससे वहां हड़कंप मच गया। प्रियंका गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो लेकिन प्रियंका ने उन्हें मना कर दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने उससे बात की और उसकी समस्या पूछी। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने उस पर कमेंट भी किए। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित किया गया था।

पार्टी मना रही 135वां स्थापना दिवस : कांग्रेस पार्टी शनिवार को अपना 135वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। इस दौरान देशभर में पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने समारोह में संविधान की स्थापना पर अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने रणनीतिक और कार्ययोजना कमेटी के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला करने वालों का डटकर विरोध करेंगे।

#WATCH Man breaches security of Priyanka Gandhi Vadra at a party event in Lucknow on Congress foundation day, gets to meet her. pic.twitter.com/v4UtwedMF2

— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2019