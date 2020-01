केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को बिहार की जनता से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि राज्य में अगला विधानसभा चुनाव राजग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा।

शाह ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा। मैं आज सारी अफवाहों का दूर करने आया हूं।बिहार में अगला चुनाव (2020 का विधानसभा चुनाव) नीतीश जी के नेतृत्व में राजग लड़ेगा।

बिहार के वैशाली के गढ़ खरौना पोखर मैदान में सीएए को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनजागरण अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे अच्छा ‘रिस्पांस’ अगर सीएए को कहीं मिला है तो वह बिहार की भूमि पर मिला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले एवं पीड़ितों और मानवधिकार की बात करने वाले कुछ लोग अल्पसंख्यकों और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं कि सीएए के जरिए उनकी नागरिकता चली जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बिहार के मुसलमान भाईयों से कहने आया हूं कि आप इस कानून को पढें और राहुल बाबा और लालू प्रसाद को भी बताने आया हूं। जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी आप भी जनता को गुमराह मत करिए।’’ शाह ने कहा कि वह बिहार की जनता से कहने आए हैं कि इस कानून में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के समय जहां पाकिस्तान और बंगलादेश में करीब 30—30 प्रतिशत हिंदू, सिख और बौद्ध थे। ये लालू प्रसाद और राहुल बाबा जवाब दें इन देशों में अब कितने हिंदू और सिख बचे हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में हाल में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख को वह नागरिकता देगी। जब आप कहते हो तो ये संप्रदायिक नहीं हुआ और मोदी जी करते हैं तब आपको संप्रदायिक लगता है । इनका जो दोहरा मापदंड है उसे देश की जनता अब समझ चुकी है ।

केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि पहले तीन—चार दिन जो दंगे हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी और दोष कांग्रेस एवं ममता कंपनी का है। कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे फैलाए। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम घर घर जाकर सच्चाई बताएंगे और देश की जनता को सीएए के समर्थन में लामबंद कर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे।

उन्होंने कहा कि चार महीने के भीतर आसमान को छूने वाला राम लला का मंदिर अयोध्या की उसी भूमि पर बनाने की शुरूआत हम करने जा रहे हैं।

#WATCH Union Home Minister and BJP leader Amit Shah, in Vaishali (Bihar): I would like to put all rumours to rest. The next election in Bihar will be fought under the leadership of Nitish Kumar ji. BJP and JD(U) will contest together. pic.twitter.com/yhTnNZrY0r

— ANI (@ANI) January 16, 2020