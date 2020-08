12 घंटे तक पेड़, पत्थर पकड़ कर बैठा रहा, एयरफोर्स ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिये बचाई जान

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बांध से पानी छोड़ने से तेज बहाव की चपेट में आए एक व्यक्ति ने पेड़ों को पकड़ कर अपनी जान बचाई और 12 घंटे बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकाला गया। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि ग्रामीण जितेंद्र कश्यप (43) रविवार शाम को जिले के खुंटाघाट बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए बनाए गए स्थान पर कूद गया था।

वह तेज बहाव की चपेट में आ गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कश्यप ने किसी तरह वहां पत्थरों और पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन वह वहां 12 घंटे तक फंसा रहा।उन्होंने बताया कि जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तब कश्यप को वहां से निकालने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दल को भेजा गया। वहीं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का दल भी वहां पहुंच गया था।

अधिकारी ने बताया कि जब कश्यप को बचाने की कार्रवाई शुरू की गई तब खराब मौसम और पानी के तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ा। रात तक बचाव दल कश्यप तक नहीं पहुंच पाया था। बाद में कश्यप को बचाने के लिए वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया गया।

Incredible rescue operation by Indian Airforce at Khutaghat dam, Bilaspur.

Probably first such rescue ops by IAF in non-naxal area in Chhattisgarh.@IAF_MCC@CG_Police@ipskabra pic.twitter.com/cpthhKwWFN

— BilaspurPolice (@PoliceBilaspur) August 17, 2020