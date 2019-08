महिला नागा सैनिकों ने खड्डे में फंसी एक कार को मिलकर बाहर निकाला तो बिजनेस जगत से लेकर राजनीति से जुड़े दिग्गज खुद को रोक न सकें और जमकर तारीफ की। महिला शक्ति को प्रदर्शित करती यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खड्डे में फंसी बोलेरो कार को 12 से 15 महिला नागा सैनिक एक साथ मिलकर बाहर निकाल रही हैं। सभी एकसाथ अपनी सारी ताकत लगाती हैं और कार देखते ही देखते बाहर आ जाती है।

जैसे ही कार बाहर आती है सभी अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार करती हैं। इस वीडियो को नागालैंड के बीजेपी विधायक मम्होनलूमो किकोन ने सबसे पहले अपने आधाकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया है। यही नहीं उन्होंने इस वीडियो में मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग भी किया है।

वीडियो शेयर करते हुए किकोन ने कैप्शन में लिखा ‘नागा महिला बटालियन खड्डे में फंसी महिंद्रा बोलेरो कार को उठा रही हैं। यह एक पुरानी वीडियो है लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने की जरूरत है।’

Naga women Battalion lifting a Mahindra Bolero from the side drain! An old video which needs to be seen by more people. ⁦ @anandmahindra ⁩ ⁦ @manoj_naandi ⁩ ⁦ @KirenRijiju ⁩ ⁦ @AmitShah ⁩ ⁦ @smritiirani ⁩ pic.twitter.com/XivppAcGBi

बीजेपी विधायक की इस वीडियो को किरण रिजीजू ने भी शेयर किया है। उन्होंने महिला बटालियन की तारीफ में लिखा ‘कार को उठाते हुए नागा महिलाओं की ताकत को देखिए। मैं उनके इस ‘जोश’ और ताकत की सराहना करता हूं। साथ ही ड्राइवर को भी कहना चाहता हूं कि सावधानी बरतें।’

Look at the strength of Naga women Battalion lifting a vehicle from the side drain. I appreciate their JOSH and Power. But ask the drivers to be more careful. pic.twitter.com/ck9vQKqwQV

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 28, 2019