VIDEO: एक्टर नसीरुद्दीन शाह की बेटी पर मारपीट का आरोप, हॉस्पिटल ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की बेटी पर अस्पताल में कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि एक वेटनरी अस्पताल में हीबा शाह ने 2 डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। इस घटना के बाद अस्पताल की तरफ से सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जारी किया गया है। इस फुटेज में हीबा शाह अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पीले रंग के कपड़े पहनी हीबा शाह, अस्पताल की दो महिला कर्मचारियों के साथ उलझ रही हैं और हाथापाई कर रही हैं।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हीबा शाह वेटनरी कॉलेज में अपनी 2 बिल्लियों का इलाज कराने पहुंची थीं। यहां आने के बाद हीबा शाह को पांच मिनट इंतजार करने के लिए कहा गया। जिसके बाद वो अस्पताल कर्मियों पर भड़क गई। गुस्साई हीबा शाह ने अस्पताल की महिला कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। यह पूरी घटना अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

#BreakingNews Heeba Shah, daughter of ‘daraa hua musalman’, actor Naseeruddin Shah caught on camera beating up two doctors at a veterinary hospital.

Their fault?? They made her wait for five minutes before attending to her cats!! pic.twitter.com/cwEgEXnmZS

