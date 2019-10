कर्नाटक में पिछले दिनों आई बाढ़ से राज्य में भारी नुकसान देखने को मिला था। कई लोग बेघर हो गए थे और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कर्नाटक में अब हालात सामान्य होने लगा है लेकिन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और लोग कितने गुस्से में हैं इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है।

दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें महिलाएं पूर्व सीएम से चुनावी वादे को लेकर उन्हें घेरते नजर आ रही है। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बादामी का दौरा करने पहुंचे थे इस दौरान महिलाओं ने उनसे ऐसा सवाल किया कि पूर्व सीएम से जवाब देते नहीं बना।

मामला यह है कि बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरान करने पहुंचे सिद्धारमैया की कार को महिलाओं ने घेर लिया। उन्हें रोककर महिलाओं ने पूछा कि हमसे कहा गया था कि आपको वोट देंगे तो आप हमें घर देंगे। आपको आपका वोट मिल गया लेकिन हमें हमारा घर नहीं मिला। हमें घर कौन देगा?

#WATCH Karnataka: A woman from a flood-affected village in Badami, to Siddaramaiah during his visit to flood-affected areas near Badami: We were told if we vote for you, we’ll get a house. Now you’ve got our vote, but we’ve not got the house. Who will give us the house? https://t.co/ti4lVju7ru pic.twitter.com/LWAVvhVfSJ

— ANI (@ANI) October 23, 2019