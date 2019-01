प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बॉलीवुड के यंग एक्टर्स ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात की थी। बताया जा रहा था कि, पीएम मोदी से एक्टर्स की इस मुलाकात को डायरेक्टर करण जौहर ने अरेंज की थी। मोदी से एक्टर्स की मुलाकत के बाद तस्वीरें भी सामने आई थीं। अब मोदी से मिलने आए स्टार्स का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

पीएम मोदी से गुरुवार को मिलने पहुंचे स्टार्स का यह वीडियो हवाई जहाज के अंदर का है। यहीं पर वीडियो बनाया गया है। बीते दिन मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे डायरेक्ट करन जौहर, रोहित शेट्टी, अश्विनी अय्यर तिवारी, प्रोड्यूसर एकता कपूर, महावीर जैन, अभिनेता राजकुमार राव, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री भूमि पेडणेकर सहित कुछ अन्य भी शामिल थे। सामने आए इस वीडियो में भी यही स्टार्स हैं। इस वीडयो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि, क्या आपने पहले कभी फिल्म स्टार्स को जय हिंद का जाम करते देखा। यही बदलाव चार साल में हुआ।

Have we ever heard film-stars chanting Jai Hind like this before?

This is what changed in 4 years! pic.twitter.com/mT7Qlj9kpd

