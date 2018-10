वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में जारी विवाद को बेहद सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। शुक्रवार (26 अक्टूबर) को उन्होंने इसके साथ ही साफ किया, “केंद्र सरकार इस मसले पर किसी के पक्ष या फिर विरोध में नहीं है। सरकार का जोर सीबीआई की स्वायत्ता बरकरार रखने पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार की बात को ही आगे बढ़ाया। ऐसा कर कोर्ट ने मामले में निष्पक्षता का ख्याल रखा। अब सीवीसी मामले की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ करेगी।”

बकौल जेटली, “सरकार इसमें न तो किसी का पक्ष ले रही है और न ही किसी के प्रति विरोध जता रही है। सरकार सिर्फ सीबीआई के व्यावसायिक गुणों, छवि और संवैधानिक गरिमा को बरकरार रखने में जुटी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान निष्पक्षता के पैमानों को और भी मजबूत कर दिया। कोर्ट ने जांच के लिए समय सीमा तय करने के साथ यह भी कहा कि वह सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी।” सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके पटनायक की निगरानी में दो हफ्तों के भीतर जांच पूरी करने के लिए कहा गया है।

सुनिए, और क्या बोले FM–

#WATCH: FM Arun Jaitley says,”All officers of the CBI, particularly the top two officers like Caesar’s wife must be beyond suspicion.” pic.twitter.com/qlA1eLOCtH

— ANI (@ANI) October 26, 2018