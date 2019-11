VIDEO: भड़के पुदुचेरी CM का बयान- हमें ट्रांसजेंडर क्यों घोषित कर देती मोदी सरकार, हम न इधर के, न उधर के?

पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली है। नारायणसामी ने ‘भारत सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से हमारे राज्य को देखती है। मैंने उनसे कहा कि कम से कम हमें ट्रांसजेंडर ही घोषित कर दो। हम लोग ना इधर के हैं और ना उधर के। यह हमारी स्थिति है।’ नारायणसामी ने यह भी जोड़ा कि पुडुचेरी की यह समस्या उसके विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से हुई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालने की मांग भी कर डाली।

दरअसल मुख्यमंत्री यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान और उन्होंने दिल्ली का भी जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली और पुदुचेरी दोनों ही इस वक्त मुश्किल में हैं क्योंकि वहां विधानसभा भी है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं।

नारायणसामी ने नारायणसामी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब GST को लागू करने की बात आती है तो केंद्र हमें एक राज्य की तरह ट्रीट करता है और हमसे पैसा ले जाता है। लेकिन जब विभिन्न सरकारी स्कीमों को लागू करने की बात आती है तो हमें केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) की तरह ट्रीट किया जाता है।

#WATCH: Puducherry Chief Minister V. Narayanasamy says,” Govt of India whenever it suits them… they treat us for their convenience as a state. I call them atleast declare us as transgenders also. We are neither here nor there. This is our position.” pic.twitter.com/7XnnciSZ8J

