राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पर कालिख पोत दी। यही नहीं उन्हें गधे पर घुमाया गया और इसके साथ ही जूतों की माला भी पहनाई गई। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं पर टिकट वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

मामला जयपुर का है यहां पर पार्टी के नेशनल कॉर्डिनेटर रामजी गौतम और पूर्व बीएसपी स्टेट इंचार्ज सीताराम को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियों में देखा जा सकता है कि दोनों नेता जब गधे पर बैठने के लिए राजी नहीं हुए तो कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उन्हें जबरन उठाकर गधे पर बैठा दिया। वहीं इस घटनाक्रम को देखने के लिए आप-पास काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं ने नेताओं को जबरन पकड़ा हुआ है। इसके साथ ही सबसे पहले उनके चेहरों पर कालिख पोती गई और फिर जूतों की माला पहनाई गई। इसके बाद दोनों नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती कर दो अलग-अलग गधों पर बिठाया गया। हालांकि इस दौरान दोनों नेता खुद को बचाने की तमाम कोशिशें करते रहें। बताया जा रहा है कि जब तक मामले की सूचना स्थानीय पुलिस के पास पहुंची तब तक कार्यकर्ता वहां से गायब हो चुके हैं।

#WATCH Rajasthan: BSP workers blackened faces of party’s national coordinator Ramji Gautam&former BSP state incharge Sitaram¶ded them on donkeys,in Jaipur today.The workers also garlanded them with shoes&alleged that these leaders were indulging in anti-party activities pic.twitter.com/Vjvn1kur2w

— ANI (@ANI) October 22, 2019