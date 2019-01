भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान मीडिया के भेदभाव पर शिकायत की तो पीएम ने कार्यकर्ताओं को चौंकाने वाला जवाब दिया। मीडिया से दूरी बनाए रखने का आरोप झेलने वाले पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि मीडिया से बिदकिए मत, उनसे अच्छे रिलेशन बनाइए। इस दौरान पीएम मोदी ने साल 2001 का एक वाकया भी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग कई स्तर पर कार्यरत होते हैं। सभी का स्वभाव और काम एक जैसा नहीं होता है। पीएम ने सभी से मीडियाकर्मियों से बेहतर संबंध बनाने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

पीएम मोदी ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ अभियान के तहत रविवार (6 जनवरी) को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कड़प्पा, करनूल, नरासरावपेट और तिरुपति लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से मीडिया की शिकायत कर दी। इस बातचीत का वीडियो भाजपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है।

वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा, ‘भारत में हर कोई मीडिया की शिकायत करता है। वह लोग भी शिकायत करते हैं, जिनकी खबरें अगले दिन फ्रंट पेज पर छपती हैं। वहीं, अगर किसी को कवरेज नहीं मिलता तो वह भी मीडिया की शिकायत करते हैं। अगर आसानी से कुछ किया जा सकता है तो वह कि मीडिया को समझिए’।

उन्होंने कहा कि ‘मीडिया एक इकाई नहीं है बल्कि एक ऐसी संस्था है जिसके बहुत से अंग और पहलू हैं। इसमें कैमरामैन होते हैं, डेस्क पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। साथ ही इसे चलाने वाले बिजनेस मैन भी होते हैं। कैमरामैन और रिपोर्टर देश और समाज के लिए बिल्कुल उसी तरह पैसिनेट होते हैं जैसे कि हम सब। मीडिया वाले बहुत मेहनती होते हैं। चुनाव के दौरान तो वह धूल धूप की परवाह किए बिना काम करते रहते हैं’।

इसके साथ पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि ‘आप सभी मीडिया वालों से दोस्ती करिए। उनसे बात करिए। किसी प्रेस कांफ्रेंस के अलावा भी उनसे मिलिए, बात करिए। साथ ही याद रखें… हमेशा लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएं। हमारी फोटो भले ही न छपे लेकिन मुद्दे छपने चाहिए। आप सभी तथ्यों के साथ अपडेट रहें’।

पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ 2001 की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि, देश के बड़े नेता माधवराव सिंधिया की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। सिंधिया की मौत को लेकर पूरे देश में शोक था लेकिन मैं अपने दो मीडियाकर्मी दोस्तों गोपाल बिष्ट और रंजन झा की मौत को लेकर भी दुखी था।

