BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार (14 सितंबर, 2020) को एक टीवी डिबेट में ऐक्ट्रेस अर्शी खान से PoK (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) का फुलफॉर्म पूछ दिया। वह शो के दौरान उन्हें जवाब नहीं दे पाईं, तो बहस गर्मा गई और दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं की नौबत आ गई। बाद में पात्रा ने उन्हें इसका पूरा मतलब बताया तो वह हाथ जोड़कर जी सर-जी सर करने लगीं। हालांकि, इस डिबेट में ऐक्ट्रेस ने एक और शब्द का अर्थ भी गलत बताया और जवाब में आलसी कहा।

दरअसल, यह मामला हिंदी चैनल आजतक से जुड़ा है। सोमवार को ‘हल्ला बोल’ नाम के कार्यक्रम के कंगना रनौत और Shivsena के बीच खटपट के मुद्दे पर बहस हो रही थी। शो में अर्शी, पात्रा और अन्य मेहमान मौजूद थे। शो में तभी एक पल ऐसा आया, जब अर्शी ने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया था। इसी पर पात्रा ने उन्हें घेरा और कहा- आप बार बार पाकिस्तान का नाम ले रही हैं। पीओके का फुलफॉर्म बताएं?

बकौल बीजेपी प्रवक्ता, “ये राहुल गांधी-राहुल गांधी क्यों कर रही हैं, आप उनसे क्यों इतनी प्रभावित हैं? मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया।” इसी बीच, एंकर अंजना ओम कश्यप ने अर्शी को पीओके का फुल फॉर्म बताने को कहा, इस पर एक्ट्रेस ने कहा- मैं पीओके के बारे में जितना जानती हूं, अच्छे से जानती हूं। मुझे संबित पात्रा को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना जीके (जनरल नॉलेज) इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, जो बीजेपी प्रवक्ता बनकर कंगना का यहां पर समर्थन कर रहे हैं।

पात्रा ने पलटवार में कहा, “इन्हें पीओके का फुलफॉर्म नहीं पता होगा। आप उसे पाकिस्तान नहीं बता सकती हैं। आप पहले गूगल कर के उसका फुल फॉर्म पढ़िए कि आखिर वह क्या है? वह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है।” इसी पर खान ने कहा- नहीं बताऊंगी। अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। कोई चीज नहीं बताने वाली हूं।

संबित ने इस पर तंज कसते हुए कहा, “मैं जानता हूं कि आप नहीं बता पाएंगी। वही तो बता रहा हूं, इसीलिए आपकी मदद कर रहा हूं। शिक्षित कर रहा हूं। मैं छोटी-छोटी बात पर आपको मदद कर दूंगा।” डिबेट में आगे ‘नॉटी’ और ‘पेंग्विन’ शब्द पर भी चर्चा हुई, जिस पर संबित पात्रा ने अर्शी का मखौल बनाने की कोशिश की। देखें, कैसेः

हालांकि, डिबेट के बाद जब संबित पात्रा को ये मालूम पड़ा कि अर्शी कांग्रेस में भी रहीं हैं, तो उन्होंने ट्वीट कर कहा, “ओह्ह…मुझे असल में पता ही नहीं था कि अर्शी खान कौन हैं। अब मुझे पता चला कि वह कांग्रेसी प्रवक्ता हैं।” यह रहा उनका पूरा ट्वीटः

Ohh ..I actually didn’t know who Smt Aarshi Khan Ji was ..Ohh now I see ..she’s a Congress Spokesperson ..She said Haramkhor means आलसी ..& when I asked is RahulG “aalsi”,”aarshi” Ji didn’t reply

Now I get it!! https://t.co/3IfZhJHDGI

— Sambit Patra (@sambitswaraj) September 14, 2020