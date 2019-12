Assam BJP Rally, CAA Protest: असम समेत देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने शुक्रवार को राज्य के जागीरोड जिले के मोरीगांव में एक बड़ी रैली (मौन रैली) निकाली। इस रैली में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में करीब 50,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। जागीरोड कॉलेज खेल मैदान से शुरू हुई 4 किलोमीटर लंबी रैली काहिकुची लोअर प्राइमरी स्कूल के खेल मैदान में समाप्त हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि शांति और एकता के जरिए हिंसा और अशांति को रोकना हमारा मुख्य लक्ष्य है।

बीजेपी की मेगा रैली: इस रैली के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया। बाद में, नेताओं ने काहिकुची मैदान में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया। इसमें मंत्री डॉ हेमंत विश्वशर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, एजीपी के अध्यक्ष एवं मंत्री अतुल बोरा, बीपीएफ के नेताओं के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे।

This #Jagiroad street looks so vibrant and colorful as thousands come out to join our Peace & Progress March. This is so incredibly gratifying.@BJP4Assam shall always strive to contribute to strengthening peace and prosperity and well being of people.

We shall never stop. pic.twitter.com/opLpFWwSSC

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 27, 2019