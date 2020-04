कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच बीजेपी विधायक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कर्नाटक के होन्नाली से बीजेपी विधायक एमपी रेनुकाचार्य ने आशा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे कमरे में मीटिंग ली। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर किया है।सोशल डिस्टेंसिंग की अपील के बीच उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है।

यह वीडियो 23 अप्रैल का है। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के होन्नाली के बीजेपी विधायक कऔर एमपी रेणुकाचार्य ने आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया।

#WATCH Karnataka: Social distancing norms flouted as BJP MLA from Honnali, MP Renukacharya held a meeting of ASHA (Accredited Social Health Activist) workers in Honnali of Davanagere District. (23.04.2020) pic.twitter.com/mPDzYG2PER

— ANI (@ANI) April 25, 2020