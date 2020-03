ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने विवादित बयान दिया है। इस्माइल ने मालेगांव में एक सभा में कहा कि हम अमन खत्म करना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो हमारी शराफत है कि हम शांत बैठे हैं।

दरअसल, मालेगांव में गोली चलने की घटना सामने आई थी। इस घटना को लेकर इस्माइल रोष जता रहे थे और इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। इस्माइल ने कहा कि शहर में गोली चलने की वारदात सामने आई है, FIR क्यों नहीं लिखा गया? उन्होंने कहा कि पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अमन कायम रखना जानते हैं तो हम अमन खत्म करना भी जानते हैं। हमनें कोई चूड़ियां नहीं पहनी है।

ओवैसी के विधायक ने कहा कि, मेरा सवाल है डिपार्टमेंट से अगर शहर में गोली चलती है, तो कोई केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। क्या शहर के लोग बेवकूफ हैं, गोली चलती है और एफआईआर दर्ज नहीं होती। हम भी समझते हैं कि क्या हालात हैं।अगर इस तरह होता रहा तो शहर की आवाम खामोश नहीं बैठेगी।

#WATCH Mufti Mohd Ismail,AIMIM MLA in Malegaon: …An incident of firing took place in city,why was no FIR registered?…If it comes to us then dept(Police dept)should note that if we know to maintain peace,we also know how peace would go away. We aren’t wearing bangles.” (29.02) pic.twitter.com/TDlu0SgHxe

