महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन, कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा महात्मा गांधी को इस कदर श्रद्धांजलि दी गई कि वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। अभी संभल के सपा नेता का महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अपने संमर्थकों के साथ आंसू बहाने का वीडियो वायरल हुआ ही था कि अब एक कांग्रेस का गमछा डाले एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद करते हुए अपने इमोशन का इजहार कर रहे हैं। गांधी की शान में भाषण देते-देते वह रोने भी लगते हैं। उनके रोने पर हालांकि सोशल मीडिया ने मजे लेने शुरू कर दिए।

कांग्रेस नेता के आंसू बहाने पर लोगों ने तंज भरे लहजे में कहा कि अकेले सिर्फ सपा वाले ही क्यों चर्चा में रहेंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस के चिन्ह वाला गमछा डाले एक नेता बापू की तस्वीर के सामने रोने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस दौरान उनके पीछे दिखाई दे रहे शख्स मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब यह वीडियो संभल के सपा नेता की तरह ही देखते-देखते वायरल हो चुका है।

वीडियो में कांग्रेस नेता कह रहे हैं, “सारी राजनीतिक पार्टियां अपने पथ से भटक चुकी हैं। सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गांधी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आज प्रोपगैंडा फैलाया जा रहा है। झूठ बोलने वाले लोग आज गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं। गांधी जी की हत्या एक बार नहीं बार-बार की जा रही है। इस देश की जनता आपको दोबारा देखना चाहती है। या तो हमको आप अपने पास बुला लीजिए। या जो लोग देश झूठ-मक्कारी या फरेब कर रहे हैं उनसे मुक्ति दिला दीजिए।”

इसके पहले संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा चौक पर सपा के जिलाध्यक्ष फिरोज खान और अन्य पदाधिकारियों को रोते हुए देखा गया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए फिरोजखान अचानक रोने लगे। उनके साथ-साथ अन्य पदाधिकारी एवं समर्थक भी आंसू बहाते नजर आए।

फिरोज खान ने जिस अंदाज में बापू को याद किया, देखा जाए तो कांग्रेस नेता का भी अंदाज बिल्कुल वैसा ही था। वह भी बापू को याद करते हुए आज के हालात की तुलना पेश कर रहे थे। लेकिन, इन नेताओं की भावनाओं को ट्विटर पर अधिकांश लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया और इन्हें ऑस्कर तक देने की मांग की। अधिकांश लोगों ने इसे विशुद्ध रूप से ‘अभिनय’ माना।

