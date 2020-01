VIDEO: बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में भीड़ ने फूंका पुलिस वाहन, बड़ा हादसा टला

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के नैहाटी में गुरुवार को भीड़ ने पुलिस के वाहन में आग लगा दी। भीड़ का काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल पुलिस जिले में स्थित अवैध पटाखा कारखानों से जब्त बारूद और पटाखों को निष्क्रय करने पहुंची थी। इस दौरान भीषण विस्फोट हुआ और इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि पुलिस बारूद और पटाखों को बिना किसी एक्सपर्ट के निष्क्रय कर रही थी तभी विस्फोट हुआ।

इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट कितना भयंकर था। गंगा नदी के किनारे हुए इस विस्फोट में आस-पास के घरों के खिड़की के शीशे टूट गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया और जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाही और विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और गुस्से में पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाला कर दिया गया।

इस बीच चंदननगर पुलिस आयुक्त हुमायूं घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने भीड़ से कहा कि वे अपने-अपने घरों की फोटो खींचकर रख लें ताकि उन्हें हुए नुकसान के लिए सरकारी मदद मुहैया करवाई जा सके।

बता दें कि नैहाटी में बीते हफ्ते एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। ये धमाका भी इतना जोरदार था कि आस-पास की इमारते क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हालांकि नैहाटी में किसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और फिर मौत का मामला पिछले साल भी सामने आया था। इस दौरान भी लोग घायल हुए थे और इमारतों को नुकसान पहुंचा था।

#Breaking | Eye-popping visuals of detonation on cam. Major tragedy averted in West Bengal’s North 24 Parganas after angry locals set ablaze police vehicles.

TIMES NOW’s Tamal Saha with details. pic.twitter.com/xXLiGZCOqO

— TIMES NOW (@TimesNow) January 9, 2020