पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने दो तिहाई बहुमत हासिल कर इतिहास रचा है। पार्टी ने इस चुनाव में 206 सीटें जीती हैं, ममता बनर्जी की टीएमसी का आंकड़ा महज 80 सीटों पर सिमट गया है। इस चुनाव में SIR की प्रक्रिया को लेकर काफी विवाद था, कई सीटों पर बढ़े और घटे वोटरों की संख्या ने समीकरण बदलने का काम किया था।

जनसत्ता ने अपनी विशेष सीरीज आंकड़े बोलते हैं’ के तहत आपके लिए सभी 294 विधानसभा सीटों का विस्तृत डेटा तैयार किया है। इससे आपको SIR प्रक्रिया से पहले और बाद की तस्वीर स्पष्ट रूप से समझ आएगी। किस सीट पर कितने वोटर बढ़े या घटे, यह भी पता चलेगा। इसके साथ ही इस चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी का मार्जिन क्या रहा, इसकी जानकारी भी दी गई है। नीचे दी गई टेबल के जरिए इस डेटा को डीकोड करते हैं-

विधानसभापुरुषमहिलाअन्यSIR के बाद वोटर2021 में वोटरअंतरफीसदी2021 विजेता2026 विजेता
मेखलीगंज (SC)116228108183222441321686375503.48%TMCBJP
माथाभांगा (SC)129331119425124875724178569722.88%BJPBJP
कूचबिहार उत्तर (SC)1362551268230263078272055-8977-3.30%BJPBJP
कूचबिहार दक्षिण1093941045704213968223409-9441-4.23%BJPBJP
सीतलकुची (SC)151129134416328554827571898303.57%BJPBJP
सिताई (SC)1431331299930273126277195-4069-1.47%TMCTMC
दिनहाटा1435131337780277291288755-11464-3.97%BJPBJP
नटाबाड़ी123248116669623992323527746461.97%BJPBJP
तुफानगंज1220551156111237667225957117105.18%BJPBJP
कुमारग्राम (ST)1341181253753259496262523-3027-1.15%BJPBJP
कालचीनी (ST)1097131117422221457235747-14290-6.06%BJPBJP
अलीपुरद्वार1239031204235244331249955-5624-2.25%BJPBJP
फालाकाटा (SC)12609911916052452642445776870.28%BJPBJP
मदारीहाट (ST)96262976951193958203369-9411-4.63%BJPBJP
धूपगुड़ी (SC)133196124925625812725168164462.56%BJPBJP
मायनागुड़ी (SC)133769124776025854525137371722.85%BJPBJP
जलपाईगुड़ी (SC)1265631238162250381255367-4986-1.95%TMCBJP
राजगंज (SC)1192991114951230795233909-3114-1.33%TMCBJP
डाबग्राम-फुलबाड़ी1332221311544264380283991-19611-6.91%BJPBJP
माल (ST)1189261185260237452242262-4810-1.99%TMCBJP
नागराकाटा (ST)1078241122922220118226232-6114-2.70%BJPBJP
कालिम्पोंग1008461007730201619205460-3841-1.87%निर्दलीयBJP
दार्जिलिंग1030331046812207716238967-31251-13.08%BJPBJP
कर्सियांग1060141101353216152229918-13766-5.99%BJPBJP
माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC)133571134906326848026744010400.39%BJPBJP
सिलीगुड़ी9992010084415200779215514-14735-6.84%BJPBJP
फांसीदेवा (ST)1095261077693217298224231-6933-3.09%BJPBJP
चोपड़ा120091991405219236229766-10530-4.58%TMCTMC
इस्लामपुर107891943188202217204047-1830-0.90%TMCTMC
गोलपोखर107310921544199468215676-16208-7.51%TMCTMC
चाकुलिया1147821013112216095221341-5246-2.37%TMCTMC
करंदीघी1216201099754231599246568-14969-6.07%TMCBJP
हेमताबाद (SC)1309391155874246530252705-6175-2.44%TMCBJP
कालियागंज (SC)14040112786713268281269942-1661-0.62%BJPBJP
रायगंज875048660121174126190893-16767-8.78%BJPBJP
इटाहर1104881009295211422218591-7169-3.28%TMCTMC
कुशमंडी (SC)108310975534205867209600-3733-1.78%TMCBJP
कुमारगंज93373870084180385194392-14007-7.21%TMCTMC
बालुरघाट842158268314166912172383-5471-3.17%BJPBJP
तपन (ST)99485954263194914208354-13440-6.45%BJPBJP
गंगारामपुर (SC)1038189631810200146212521-12375-5.82%BJPBJP
हरिरामपुर1088851024028211295215801-4506-2.09%TMCTMC
हबीबपुर (ST)1208861173395238230240344-2114-0.88%BJPBJP
गाजोल (SC)129859125223325508525405510300.41%BJPBJP
चांचल126863117560524442823822562032.60%TMCTMC
हरिश्चंद्रपुर12602911281832388502385582920.12%TMCTMC
मालतीपुर113524991589212691217872-5181-2.38%TMCTMC
रतुआ1301271164137246547263854-17307-6.56%TMCTMC
मानिकचक1247391110242235765240516-4751-1.98%TMCBJP
मालदाह (SC)1170021143415231348232994-1646-0.71%BJPBJP
इंग्लिश बाजार1239591251717249137261137-12000-4.60%BJPBJP
मोथाबाड़ी86660826816169347183785-14438-7.86%TMCTMC
सुजापुर120729115707723644322943270113.06%TMCTMC
बैष्णवनगर121683112174823386523137724881.08%TMCBJP
फरक्का93170884854181659212523-30864-14.52%TMCCONG
समसेरगंज78004834301161435216786-55351-25.53%TMCTMC
सूती1213531078541229208244288-15080-6.17%TMCTMC
जंगीपुर1130091078464220859237830-16971-7.14%TMCBJP
रघुनाथगंज103911965410200452231520-31068-13.42%TMCTMC
सागरदिघी1134651035084216977224178-7201-3.21%TMCTMC
लालगोला94311918683186182219655-33473-15.24%TMCTMC
भगबान गोला1146591099581224618248895-24277-9.75%TMCTMC
रानीनगर12649311789442443912434948970.37%TMCCONG
मुर्शिदाबाद1263721218961248269255962-7693-3.01%BJPBJP
नबाग्राम (SC)124325118697324302523981132141.34%TMCBJP
खारग्राम (SC)1200731103892230464218890115745.29%TMCBJP
बरवां (SC)111612102386521400320933846652.23%TMCBJP
कांडी120346112675323302422548875363.34%TMCBJP
भारतपुर124672114508423918423410150832.17%TMCTMC
रेजीनगर1337711224906256267245863104044.23%TMCनिर्दलीय
बेलडांगा126928117052424398423810758772.47%TMCBJP
बहारामपुर11874112207910240830250719-9889-3.94%BJPBJP
हरिहरपाड़ा1265861188908245484234377111074.74%TMCTMC
नौदा122837112898223573723472210150.43%TMC
डोमकल1379881293833267374252473149015.90%TMCCPIM
जलंगी1361381266472262787248596141915.71%TMCTMC
तमलुक1398831346187274508255627188817.39%TMCBJP
पांसकुरा पूर्व1227021158116238519227376111434.90%TMCBJP
पांसकुरा पश्चिम1431921355511278744262483162616.20%TMCBJP
मोयना1373021276672264971245063199088.12%TMCBJP
नंदकुमार1361021283323264437244675197628.08%BJPBJP
महिषादल1298781236432253523235369181547.71%TMCBJP
हल्दिया (SC)12941912248713251919239252126675.29%TMCBJP
नंदीग्राम1389341274801266415247251191647.75%BJPBJP
चंडीपुर1326591232650255924237527183977.75%BJPBJP
पटाशपुर1283281187081247037227959190788.37%TMCBJP
कांथी उत्तर1365731270290263602248772148305.96%TMCBJP
भगबानपुर1370731267002263775245647181287.38%BJPBJP
खेझुरी (SC)1295001184760247976228219197578.66%BJPBJP
कांथी दक्षिण1158411121130227954216913110415.09%BJPBJP
रामनगर1375591316903269252255099141535.55%BJPBJP
एगरा1502731413250291598275266163325.93%TMCBJP
दांतन1223821137860236168224882112865.02%TMCBJP
नयाग्राम (ST)116484110409122689421867382213.76%TMCBJP
गोपीबल्लवपुर115030112763022779321946483293.80%TMCBJP
झाड़ग्राम116849118294423514722603291154.03%TMCBJP
केशियारी (ST)122435116334023876923117075993.29%TMCBJP
खड़गपुर सदर88980915428180530225476-44946-19.93%BJPBJP
नारायणगढ़122439116625023906423475243121.84%TMCBJP
सबंग1418331325491274383255603187807.35%TMCBJP
पिंगला1306041252871255892245184107084.37%TMCBJP
खड़गपुर109810108328421814221595221901.01%TMCTMC
डेब्रा116447115448323189822640254962.43%TMCBJP
दासपुर149903146142029604528925267932.35%TMCBJP
घाटाल (SC)141189135380027656927045161182.26%BJPBJP
चंद्रकोणा (SC)1450001378200282820268269145515.42%TMCBJP
गरबेटा119647113233123288122289199904.48%TMCBJP
सालबोनी1409431383592279304265394139105.24%TMCBJP
केशपुर (SC)1390861289480268034250607174276.95%TMCTMC
मेदिनीपुर1288481314470260295266722-6427-2.41%TMCBJP
बिनपुर (ST)110250110873222112521660545202.09%TMCBJP
बंदवान (ST)1453791405870285966272796131704.83%TMCBJP
बलरामपुर1223221130633235388224417109714.89%TMCBJP
बाघमुंडी1297471209064250657237261133965.65%TMCBJP
जॉयपुर1321301216932253825236633171927.27%TMCBJP
पुरुलिया128610123203325181624387179453.26%TMCBJP
मानबाजार (ST)1294571260021255460244312111484.56%BJPBJP
काशीपुर116541113011022955222780517470.77%TMCBJP
पारा (SC)123039113081023612023157645441.96%BJPBJP
रघुनाथपुर (SC)129612124410125402324822358002.34%BJPBJP
सालतोड़ा (SC)120047113128023317522449586803.87%BJPBJP
छातना124236117915024215123289492573.97%TMCBJP
रानीबांध (ST)1286971258730254570244,86097103.97%BJPBJP
रायपुर (ST)113171110949022412021603280883.74%BJPBJP
तालडांगरा1204461152390235685225032106534.73%BJPBJP
बांकुड़ा130714130172026088625736135251.37%BJPBJP
बरजोड़ा128366123035125140224333680663.31%BJPBJP
ओंडा1344041280040262408244130182787.49%BJPBJP
बिष्णुपुर1115311087530220284208397118875.70%BJPBJP
कोटुलपुर (SC)1294951242011253697237059166387.02%TMCBJP
इंदस (SC)1248991203680245267234967103004.38%TMCBJP
सोनामुखी (SC)1205861151840235770224381113895.08%TMCBJP
पांडबेश्वर97444909451188390199797-11407-5.71%BJPBJP
दुर्गापुर पूर्व1184001187261237127244619-7492-3.06%TMCBJP
दुर्गापुर पश्चिम1212811174154238700256650-17950-6.99%TMCBJP
रानीगंज1109711050212215994238856-22862-9.57%BJPBJP
जामुरिया102051944922196545208925-12380-5.93%TMCBJP
आसनसोल दक्षिण1225331164925239030258427-19397-7.51%BJPBJP
आसनसोल उत्तर1203861164711236858256239-19381-7.56%TMCBJP
कुल्टी1097121008374210553238414-27861-11.69%BJPBJP
बरबनी102600992953201898215163-13265-6.17%TMCBJP
दुबराजपुर (SC)12029211121012315032312452580.11%BJPBJP
सूरी1271711249000252071252698-627-0.25%TMCBJP
बोलपुर13104012906482601122592178950.35%BJPTMC
नानूर (SC)137576131502426908226593331491.18%TMCTMC
लाबपुर120302114326223463023003645942.00%TMCBJP
सैंथिया (SC)127499124497125199724647155262.24%TMCBJP
मयुरेश्वर113597112273422587422355623181.04%TMCBJP
रामपुरहाट1216311235271245159248899-3740-1.50%TMCBJP
हंसन12064411662542372732363119620.41%TMCTMC
नलहाटी1181021135727231681232366-685-0.29%TMCTMC
मुराराई12943212257112520042512107940.32%TMCTMC
करीमपुर1305361223053252844241362114824.76%TMCBJP
तेहट्टा131243121184425243124479376383.12%TMCBJP
पलाशीपाड़ा1220631095534231620232399-779-0.34%TMCTMC
कालिगंज1215521109053232460234432-1972-0.84%TMCBJP
नकाशीपाड़ा1157521029143218669235249-16580-7.05%TMCBJP
छपरा1234201086370232057237343-5286-2.23%TMCTMC
कृष्णानगर उत्तर1096101068415216456230150-13694-5.95%TMCBJP
नवद्वीप1181821118263230011237428-7417-3.12%TMCBJP
कृष्णानगर दक्षिण1094051003742209781217291-7510-3.46%TMCBJP
शांतिपुर1183631091059227477241941-14464-5.98%TMCBJP
राणाघाट उत्तर पश्चिम1191771135318232716254865-22149-8.69%TMCBJP
कृष्णगंज1325201205151253036264303-11267-4.26%TMCBJP
राणाघाट उत्तर पूर्व1223681100229232399253915-21516-8.47%TMCBJP
राणाघाट दक्षिण1309161224282253346274684-21338-7.77%TMCBJP
चकदहा1151821087963223981235068-11087-4.72%TMCBJP
कल्याणी1177831126997230489245181-14692-5.99%TMCBJP
हरिनघाटा1169521081525225109231664-6555-2.83%TMCBJP
बागदा1262361147476240989268567-27578-10.27%TMCBJP
बनगांव उत्तर11651710942421225962242067-16105-6.65%TMCBJP
बनगांव दक्षिण1179281104256228359237404-9045-3.81%TMCBJP
गाइघाटा1139211087993222723240974-18251-7.57%TMCBJP
स्वरूपनगर1194471095162228965238752-9787-4.10%TMCTMC
बदुरिया12218711397142361622355416210.26%TMCBJP
हाबरा1076581011568208822234583-25761-10.98%TMCBJP
अशोकनगर1173141121857229506241158-11652-4.83%TMCBJP
आमडांगा1153801058234221207230559-9352-4.06%TMCTMC
बीजपुर80060780324158096185509-27413-14.78%TMCBJP
नैहाटी85321852519170581188559-17978-9.53%TMCBJP
भाटपारा61817553753117195149370-32175-21.54%TMCBJP
जगतदल996489597111195630222046-26416-11.90%TMCBJP
नोआपारा1070951066284213727252440-38713-15.34%TMCBJP
बैरकपुर86097845481170646207919-37273-17.93%TMCBJP
खरदह1049911048577209855217445-7590-3.49%TMCBJP
दमदम उत्तर1183241220134240341256543-16202-6.32%TMCBJP
पानीहाटी93805959054189714222229-32515-14.63%TMCBJP
कमारहाटी80693819476162646189025-26379-13.96%TMCTMC
बरानगर90690958474186541208535-21994-10.55%TMCBJP
दमदम1056291119084217541232742-15201-6.53%TMCBJP
राजारहाट न्यू टाउन136100131541426764525907985663.31%TMCBJP
बिधाननगर988911049797203877231169-27292-11.81%TMCBJP
राजारहाट गोपालपुर1064531124298218890239634-20744-8.66%TMCBJP
मध्यमग्राम1238631206184244485258246-13761-5.33%TMCBJP
बारासात12602512639816252439263410-10971-4.16%TMCBJP
देगंगा124607115396424000723056394444.10%TMCTMC
हरोआ1275031158925243400246763-3363-1.36%TMCTMC
मिनाखां1193761026314222011225809-3798-1.68%TMCTMC
संदेशखाली1176411056235223269229365-6096-2.66%TMCBJP
बसिरहाट दक्षिण1327721275836260361264853-4492-1.70%TMCTMC
बसिरहाट उत्तर1267771186083245388255163-9775-3.83%TMCTMC
हिंगलगंज1120341030844215122220837-5715-2.59%TMCBJP
गोसाबा11566510566342213322210083240.15%TMCBJP
बसंती1259891143122240303241447-1144-0.47%TMCTMC
कुलतली13812812359117261736248500132365.33%TMCTMC
पाथरप्रतिमा135804121898225770425261450902.01%TMCTMC
काकद्वीप126170115546424172023456971513.05%TMCBJP
सागर1439041301990274103261341127624.88%TMCBJP
कुलपी112797103818521662020843181893.93%TMCTMC
रायदीघी139455128386526784626144264042.45%TMCTMC
मंदिरबाजार115580106506422209021921528751.31%TMCTMC
जयनगर1185121087206227238228097-859-0.38%TMCTMC
बारुईपुर पूर्व12674511835011245106245546-440-0.18%TMCTMC
कैनिंग पश्चिम12378611443911238236241023-2787-1.16%TMCTMC
कैनिंग पूर्व1295661170832424667323947771963.00%TMCTMC
बारुईपुर पश्चिम116620116455222330972328852120.09%TMCTMC
मगराहाट पूर्व122770109817223258922874638431.68%TMCTMC
मगराहाट पश्चिम113942103074621702221445625661.20%TMCTMC
डायमंड हार्बर125553119541324509724183832591.35%TMCTMC
फलता1213001151359236444225862105824.69%TMC
सतगछिया1320221242209256251258613-2362-0.91%TMCBJP
बिष्णुपुर1377411305121326826626460436621.38%TMCBJP
सोनारपुर दक्षिण12896013201617260993268509-7516-2.80%TMCBJP
भांगर14268113001614272711251977207348.23%TMCनिर्दलीय
कसबा1314511341587265616281198-15582-5.54%TMCTMC
जादवपुर1245291362884260821285342-24521-8.59%TMCBJP
सोनारपुर उत्तर13566613753518273219274565-1346-0.49%TMCBJP
टॉलीगंज1106631193238229994257958-27964-10.84%TMCBJP
बेहाला पूर्व1260111337356259752288032-28280-9.82%TMCBJP
बेहाला पश्चिम1286071375624266173295723-29550-9.99%TMCBJP
महेशतला12296412039011243365252897-9532-3.77%TMCTMC
बजबज1174061124956229907241623-11716-4.85%TMCTMC
मेटियाब्रुज100723887683189494233697-44203-18.91%TMCTMC
कोलकाता पोर्ट91335802755171615223154-51539-23.10%TMCTMC
भवानीपुर81108791996160313200935-40622-20.22%TMCBJP
रासबिहारी76263821376158406199116-40710-20.45%TMCBJP
बालीगंज96205926277188839240660-51821-21.53%TMCTMC
चौरंगी67355589895126349202501-76152-37.61%TMCTMC
एंटाली91760871098178877215401-36524-16.96%TMCTMC
बेलघाटा97037935566190599242619-52020-21.44%TMCTMC
जोरासांको65654570320122686191911-69225-36.07%TMCBJP
श्यामपुकुर66449653637131819172028-40209-23.37%TMCBJP
मानिकतला83022828768165906201735-35829-17.76%TMCBJP
काशीपुर-बेलगाछिया85715822192167936217872-49936-22.92%TMCBJP
बाली68826647434133573166102-32529-19.58%TMCBJP
हावड़ा उत्तर78911710298149948205663-55715-27.09%TMCBJP
हावड़ा मध्य1091121057072214821251112-36291-14.45%TMCTMC
शिवपुर96193987664194963221799-26836-12.10%TMCBJP
हावड़ा दक्षिण1212301193752240607278680-38073-13.66%TMCTMC
संकरैल1235031167427240252259990-19738-7.59%TMCTMC
पंचला1300391184553248497250553-2056-0.82%TMCTMC
उलूबेरिया पूर्व1116551068179218481220529-2048-0.93%TMCTMC
उलूबेरिया उत्तर1121571025113214671215010-339-0.16%TMCBJP
उलूबेरिया दक्षिण12251311453014237057226454106034.68%TMCTMC
श्यामपुर132356126919325927825034089383.57%TMCBJP
बगनान117902112672423057822277778013.50%TMCTMC
अमता132837124140525698225234746351.84%TMCBJP
उदयनारायणपुर117276111815022909122749016010.70%TMCTMC
जगतबल्लभपुर1392661315346270806272383-1577-0.58%TMCBJP
डोमजूर1362271330036269236276082-6846-2.48%TMCTMC
उत्तरपाड़ा1127941154735228272249369-21097-8.46%TMCBJP
श्रीरामपुर1041861014724205662239339-33677-14.07%TMCBJP
चंपदानी11091011103210221952248693-26741-10.75%TMCBJP
सिंगुर1192891180936237388241249-3861-1.60%TMCBJP
चंदननगर1001831032626203451223152-19701-8.83%TMCBJP
चुंचुड़ा13613413957011275715304254-28539-9.38%TMCBJP
बलागढ़1220921179906240088249657-9569-3.83%TMCBJP
पांडुआ1247291243457249081259904-10823-4.16%TMCBJP
सप्तग्राम1064841038815210370225494-15124-6.71%TMCBJP
चंडीतला1250341215063246543252700-6157-2.44%TMCTMC
जंगीपाड़ा128123122942425106924686842011.70%TMCBJP
हरिपाल133319130853326417526004041351.59%TMCBJP
धनेखाली1314621312252262689262855-166-0.06%TMCTMC
तारकेश्वर118073117363523544123245229891.29%TMCBJP
पुर्सुरा132393127196125959025192776633.04%BJPBJP
आरामबाग128700124558225326024693563252.56%BJPBJP
गोगहाट126697121378124807623895891183.82%BJPBJP
खानाकुल138468130098426857026612724430.92%BJPBJP
खंडघोष1180491156300233679234921-1242-0.53%TMCTMC
बर्दवान दक्षिण1086471133104221961248721-26760-10.76%TMCBJP
रैना1248711211863246060248311-2251-0.91%TMCBJP
जमालपुर1142501112135225468229313-3845-1.68%TMCBJP
मोंटेश्वर1097881069715216764233626-16862-7.22%TMCBJP
कालना1155111108545226370234821-8451-3.60%TMCBJP
मेमारी1206901189056239601245683-6082-2.48%TMCBJP
बर्दवान उत्तर1298911304681260360262125-1765-0.67%TMCTMC
भातार1137351129070226642238186-11544-4.85%TMCBJP
पूर्वस्थली दक्षिण1202971122791232577240476-7899-3.28%TMCBJP
पूर्वस्थली उत्तर1258491136256239480242371-2891-1.19%TMCBJP
कटवा1314141253952256811257069-258-0.10%TMCBJP
केतुग्राम1206011134331234035248148-14113-5.69%TMCBJP
मोंगलकोट1188471131352231984241890-9906-4.10%TMCBJP
औसग्राम1193631166443236010236269-259-0.11%TMCBJP
गलसी1233141206383243955249624-5669-2.27%TMCBJP
सोर्स: चुनाव आयोग, ओपन सिटी डेटा एजेंसी

ऊपर दी गई टेबल से चार पैटर्न स्पष्ट हो रहे हैं-

पहला पैटर्न: शहरी वोटरों की संख्या घटी, गांव में देखने को मिली बढ़ोतरी

दूसरा पैटर्न: कोलकाता और आसपास के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटे

तीसरा पैटर्न:मुर्शिदाबाद-मालदा बेल्ट में कई सीटों पर 25% तक वोटर घट गए

चौथा पैटर्न: बंगाल की इंडस्ट्रियल बेल्ट आसनसोल–दुर्गापुर–बैरकपुर में घटे वोटर

14 सीटें जहां SIR ने काटे सबसे ज्यादा वोट

जनसत्ता ने 14 ऐसी सीटें निकाली हैं जहां SIR की वजह से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 14 सीटों में से 7 सीट टीएमसी जीती है और 7 बीजेपी। इसका मतलब है कि आरोप जरूर लगे कि किसी एक विशेष पार्टी के वोट SIR प्रक्रिया के बाद कटे हैं,लेकिन चुनावी नतीजे अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। नीचे दी गई टेबल से समझते हैं-

विधानसभाSIR के बाद वोटर2021 में वोटरअंतरफीसदी2021 विजेता2026 विजेताजीत का मार्जिन
चौरंगी126349202501-76152-37.61%TMCTMC22002
जोरासांको122686191911-69225-36.07%TMCBJP5797
हावड़ा उत्तर149948205663-55715-27.09%TMCBJP11250
समसेरगंज161435216786-55351-25.53%TMCTMC7587
कोलकाता पोर्ट171615223154-51539-23.10%TMCTMC56080
एंटाली178877215401-36524-16.96%TMCTMC34006
मेटियाब्रुज189494233697-44203-18.91%TMCTMC87879
बैरकपुर170646207919-37273-17.93%TMCBJP15822
मानिकतला165906201735-35829-17.76%TMCBJP15644
नोआपारा213727252440-38713-15.34%TMCBJP17656
लालगोला186182219655-33473-15.24%TMCTMC18960
पानीहाटी189714222229-32515-14.63%TMCBJP28836
हावड़ा मध्य214821251112-36291-14.45%TMCTMC16083
श्रीरामपुर205662239339-33677-14.07%TMCBJP8685
सोर्स: चुनाव आयोग

14 सीटें जहां SIR के बाद बढ़े सबसे ज्यादा वोट

हमने 14 ऐसी सीटों का विश्लेषण भी किया है जहां पर SIR प्रक्रिया के बाद वोटरों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। समझने वाली बात यह है कि बढ़ोतरी की संख्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी गिरावट की देखने को मिली थी। सबसे पहले उन 14 सीटों का डेटा डीकोड करते हैं-

विधानसभाSIR के बाद वोटर2021 में वोटरअंतरफीसदी2021 विजेता2026 विजेताजीत का मार्जिन
खेजुरी (SC)247976228219197578.66%BJPBJP32690
पताशपुर247037227959190788.37%TMCBJP9051
भांगड़272711251977207348.23%TMCAISF32088
मोयना264971245063199088.12%TMCBJP16241
नंदकुमार264437244675197628.08%BJPBJP30603
नंदीग्राम266415247251191647.05%BJPBJP9665
चंडीपुर255924237527183977.75%BJPBJP20270
महिषादल253523235369181547.71%TMCBJP26238
ओंडा262408244130182787.49%BJPBJP31723
तमलुक274508255627188817.39%TMCBJP34729
भगबानपुर263775245647181287.38%BJPBJP20878
सबंग274383255603187807.35%TMCBJP11136
जॉयपुर253825236633171927.27%TMCBJP22218
कोटुलपुर (SC)253697237059166387.02%TMCBJP34367

वोटर घटे- टीएमसी आगे, वोटर बढ़े- बीजेपी आगे

ऊपर दी गई टेबल एक पैर्टन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है- जिन 14 सीटों पर SIR प्रक्रिया के बाद वोटरों की संख्या बढ़ गई थी, वहां बीजेपी का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला है। ऐसी 14 सीटों में से 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। टीएमसी को यहां सिर्फ एक सीट मिल पाई है। जिन सीटों पर वोटरों की संख्या बढ़ी है, वहां बीजेपी की जीत का मार्जिन भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। उदाहरण के लिए खेजुरी 32,690, नंदकुमार 30,603, ओंडा 31,723, तमलुक 34,729, कोटुलपुर 34,367 के मार्जिन से जीती गईं सीटे हैं।

एक और पैटर्न यह समझ आता है कि SIR की वजह से सबसे ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनापुर और जंगलमहल-बंकुरा बेल्ट में बढ़े हैं। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि यहां बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और टीएमसी को उतना ही बड़ा नुकसान। यानी कि जहां-जहां SIR की वजह से वोटर घटे हैं, वहां टीएमसी को एक एज दिखाई दिया है, वहीं जहां वोटर बढ़े हैं वहां बीजेपी बड़े मार्जिन से जीती है।

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