विधानसभा पुरुष महिला अन्य SIR के बाद वोटर 2021 में वोटर अंतर फीसदी 2021 विजेता 2026 विजेता

मेखलीगंज (SC) 116228 108183 2 224413 216863 7550 3.48% TMC BJP

माथाभांगा (SC) 129331 119425 1 248757 241785 6972 2.88% BJP BJP

कूचबिहार उत्तर (SC) 136255 126823 0 263078 272055 -8977 -3.30% BJP BJP

कूचबिहार दक्षिण 109394 104570 4 213968 223409 -9441 -4.23% BJP BJP

सीतलकुची (SC) 151129 134416 3 285548 275718 9830 3.57% BJP BJP

सिताई (SC) 143133 129993 0 273126 277195 -4069 -1.47% TMC TMC

दिनहाटा 143513 133778 0 277291 288755 -11464 -3.97% BJP BJP

नटाबाड़ी 123248 116669 6 239923 235277 4646 1.97% BJP BJP

तुफानगंज 122055 115611 1 237667 225957 11710 5.18% BJP BJP

कुमारग्राम (ST) 134118 125375 3 259496 262523 -3027 -1.15% BJP BJP

कालचीनी (ST) 109713 111742 2 221457 235747 -14290 -6.06% BJP BJP

अलीपुरद्वार 123903 120423 5 244331 249955 -5624 -2.25% BJP BJP

फालाकाटा (SC) 126099 119160 5 245264 244577 687 0.28% BJP BJP

मदारीहाट (ST) 96262 97695 1 193958 203369 -9411 -4.63% BJP BJP

धूपगुड़ी (SC) 133196 124925 6 258127 251681 6446 2.56% BJP BJP

मायनागुड़ी (SC) 133769 124776 0 258545 251373 7172 2.85% BJP BJP

जलपाईगुड़ी (SC) 126563 123816 2 250381 255367 -4986 -1.95% TMC BJP

राजगंज (SC) 119299 111495 1 230795 233909 -3114 -1.33% TMC BJP

डाबग्राम-फुलबाड़ी 133222 131154 4 264380 283991 -19611 -6.91% BJP BJP

माल (ST) 118926 118526 0 237452 242262 -4810 -1.99% TMC BJP

नागराकाटा (ST) 107824 112292 2 220118 226232 -6114 -2.70% BJP BJP

कालिम्पोंग 100846 100773 0 201619 205460 -3841 -1.87% निर्दलीय BJP

दार्जिलिंग 103033 104681 2 207716 238967 -31251 -13.08% BJP BJP

कर्सियांग 106014 110135 3 216152 229918 -13766 -5.99% BJP BJP

माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) 133571 134906 3 268480 267440 1040 0.39% BJP BJP

सिलीगुड़ी 99920 100844 15 200779 215514 -14735 -6.84% BJP BJP

फांसीदेवा (ST) 109526 107769 3 217298 224231 -6933 -3.09% BJP BJP

चोपड़ा 120091 99140 5 219236 229766 -10530 -4.58% TMC TMC

इस्लामपुर 107891 94318 8 202217 204047 -1830 -0.90% TMC TMC

गोलपोखर 107310 92154 4 199468 215676 -16208 -7.51% TMC TMC

चाकुलिया 114782 101311 2 216095 221341 -5246 -2.37% TMC TMC

करंदीघी 121620 109975 4 231599 246568 -14969 -6.07% TMC BJP

हेमताबाद (SC) 130939 115587 4 246530 252705 -6175 -2.44% TMC BJP

कालियागंज (SC) 140401 127867 13 268281 269942 -1661 -0.62% BJP BJP

रायगंज 87504 86601 21 174126 190893 -16767 -8.78% BJP BJP

इटाहर 110488 100929 5 211422 218591 -7169 -3.28% TMC TMC

कुशमंडी (SC) 108310 97553 4 205867 209600 -3733 -1.78% TMC BJP

कुमारगंज 93373 87008 4 180385 194392 -14007 -7.21% TMC TMC

बालुरघाट 84215 82683 14 166912 172383 -5471 -3.17% BJP BJP

तपन (ST) 99485 95426 3 194914 208354 -13440 -6.45% BJP BJP

गंगारामपुर (SC) 103818 96318 10 200146 212521 -12375 -5.82% BJP BJP

हरिरामपुर 108885 102402 8 211295 215801 -4506 -2.09% TMC TMC

हबीबपुर (ST) 120886 117339 5 238230 240344 -2114 -0.88% BJP BJP

गाजोल (SC) 129859 125223 3 255085 254055 1030 0.41% BJP BJP

चांचल 126863 117560 5 244428 238225 6203 2.60% TMC TMC

हरिश्चंद्रपुर 126029 112818 3 238850 238558 292 0.12% TMC TMC

मालतीपुर 113524 99158 9 212691 217872 -5181 -2.38% TMC TMC

रतुआ 130127 116413 7 246547 263854 -17307 -6.56% TMC TMC

मानिकचक 124739 111024 2 235765 240516 -4751 -1.98% TMC BJP

मालदाह (SC) 117002 114341 5 231348 232994 -1646 -0.71% BJP BJP

इंग्लिश बाजार 123959 125171 7 249137 261137 -12000 -4.60% BJP BJP

मोथाबाड़ी 86660 82681 6 169347 183785 -14438 -7.86% TMC TMC

सुजापुर 120729 115707 7 236443 229432 7011 3.06% TMC TMC

बैष्णवनगर 121683 112174 8 233865 231377 2488 1.08% TMC BJP

फरक्का 93170 88485 4 181659 212523 -30864 -14.52% TMC CONG

समसेरगंज 78004 83430 1 161435 216786 -55351 -25.53% TMC TMC

सूती 121353 107854 1 229208 244288 -15080 -6.17% TMC TMC

जंगीपुर 113009 107846 4 220859 237830 -16971 -7.14% TMC BJP

रघुनाथगंज 103911 96541 0 200452 231520 -31068 -13.42% TMC TMC

सागरदिघी 113465 103508 4 216977 224178 -7201 -3.21% TMC TMC

लालगोला 94311 91868 3 186182 219655 -33473 -15.24% TMC TMC

भगबान गोला 114659 109958 1 224618 248895 -24277 -9.75% TMC TMC

रानीनगर 126493 117894 4 244391 243494 897 0.37% TMC CONG

मुर्शिदाबाद 126372 121896 1 248269 255962 -7693 -3.01% BJP BJP

नबाग्राम (SC) 124325 118697 3 243025 239811 3214 1.34% TMC BJP

खारग्राम (SC) 120073 110389 2 230464 218890 11574 5.29% TMC BJP

बरवां (SC) 111612 102386 5 214003 209338 4665 2.23% TMC BJP

कांडी 120346 112675 3 233024 225488 7536 3.34% TMC BJP

भारतपुर 124672 114508 4 239184 234101 5083 2.17% TMC TMC

रेजीनगर 133771 122490 6 256267 245863 10404 4.23% TMC निर्दलीय

बेलडांगा 126928 117052 4 243984 238107 5877 2.47% TMC BJP

बहारामपुर 118741 122079 10 240830 250719 -9889 -3.94% BJP BJP

हरिहरपाड़ा 126586 118890 8 245484 234377 11107 4.74% TMC TMC

नौदा 122837 112898 2 235737 234722 1015 0.43% TMC

डोमकल 137988 129383 3 267374 252473 14901 5.90% TMC CPIM

जलंगी 136138 126647 2 262787 248596 14191 5.71% TMC TMC

तमलुक 139883 134618 7 274508 255627 18881 7.39% TMC BJP

पांसकुरा पूर्व 122702 115811 6 238519 227376 11143 4.90% TMC BJP

पांसकुरा पश्चिम 143192 135551 1 278744 262483 16261 6.20% TMC BJP

मोयना 137302 127667 2 264971 245063 19908 8.12% TMC BJP

नंदकुमार 136102 128332 3 264437 244675 19762 8.08% BJP BJP

महिषादल 129878 123643 2 253523 235369 18154 7.71% TMC BJP

हल्दिया (SC) 129419 122487 13 251919 239252 12667 5.29% TMC BJP

नंदीग्राम 138934 127480 1 266415 247251 19164 7.75% BJP BJP

चंडीपुर 132659 123265 0 255924 237527 18397 7.75% BJP BJP

पटाशपुर 128328 118708 1 247037 227959 19078 8.37% TMC BJP

कांथी उत्तर 136573 127029 0 263602 248772 14830 5.96% TMC BJP

भगबानपुर 137073 126700 2 263775 245647 18128 7.38% BJP BJP

खेझुरी (SC) 129500 118476 0 247976 228219 19757 8.66% BJP BJP

कांथी दक्षिण 115841 112113 0 227954 216913 11041 5.09% BJP BJP

रामनगर 137559 131690 3 269252 255099 14153 5.55% BJP BJP

एगरा 150273 141325 0 291598 275266 16332 5.93% TMC BJP

दांतन 122382 113786 0 236168 224882 11286 5.02% TMC BJP

नयाग्राम (ST) 116484 110409 1 226894 218673 8221 3.76% TMC BJP

गोपीबल्लवपुर 115030 112763 0 227793 219464 8329 3.80% TMC BJP

झाड़ग्राम 116849 118294 4 235147 226032 9115 4.03% TMC BJP

केशियारी (ST) 122435 116334 0 238769 231170 7599 3.29% TMC BJP

खड़गपुर सदर 88980 91542 8 180530 225476 -44946 -19.93% BJP BJP

नारायणगढ़ 122439 116625 0 239064 234752 4312 1.84% TMC BJP

सबंग 141833 132549 1 274383 255603 18780 7.35% TMC BJP

पिंगला 130604 125287 1 255892 245184 10708 4.37% TMC BJP

खड़गपुर 109810 108328 4 218142 215952 2190 1.01% TMC TMC

डेब्रा 116447 115448 3 231898 226402 5496 2.43% TMC BJP

दासपुर 149903 146142 0 296045 289252 6793 2.35% TMC BJP

घाटाल (SC) 141189 135380 0 276569 270451 6118 2.26% BJP BJP

चंद्रकोणा (SC) 145000 137820 0 282820 268269 14551 5.42% TMC BJP

गरबेटा 119647 113233 1 232881 222891 9990 4.48% TMC BJP

सालबोनी 140943 138359 2 279304 265394 13910 5.24% TMC BJP

केशपुर (SC) 139086 128948 0 268034 250607 17427 6.95% TMC TMC

मेदिनीपुर 128848 131447 0 260295 266722 -6427 -2.41% TMC BJP

बिनपुर (ST) 110250 110873 2 221125 216605 4520 2.09% TMC BJP

बंदवान (ST) 145379 140587 0 285966 272796 13170 4.83% TMC BJP

बलरामपुर 122322 113063 3 235388 224417 10971 4.89% TMC BJP

बाघमुंडी 129747 120906 4 250657 237261 13396 5.65% TMC BJP

जॉयपुर 132130 121693 2 253825 236633 17192 7.27% TMC BJP

पुरुलिया 128610 123203 3 251816 243871 7945 3.26% TMC BJP

मानबाजार (ST) 129457 126002 1 255460 244312 11148 4.56% BJP BJP

काशीपुर 116541 113011 0 229552 227805 1747 0.77% TMC BJP

पारा (SC) 123039 113081 0 236120 231576 4544 1.96% BJP BJP

रघुनाथपुर (SC) 129612 124410 1 254023 248223 5800 2.34% BJP BJP

सालतोड़ा (SC) 120047 113128 0 233175 224495 8680 3.87% BJP BJP

छातना 124236 117915 0 242151 232894 9257 3.97% TMC BJP

रानीबांध (ST) 128697 125873 0 254570 244,860 9710 3.97% BJP BJP

रायपुर (ST) 113171 110949 0 224120 216032 8088 3.74% BJP BJP

तालडांगरा 120446 115239 0 235685 225032 10653 4.73% BJP BJP

बांकुड़ा 130714 130172 0 260886 257361 3525 1.37% BJP BJP

बरजोड़ा 128366 123035 1 251402 243336 8066 3.31% BJP BJP

ओंडा 134404 128004 0 262408 244130 18278 7.49% BJP BJP

बिष्णुपुर 111531 108753 0 220284 208397 11887 5.70% BJP BJP

कोटुलपुर (SC) 129495 124201 1 253697 237059 16638 7.02% TMC BJP

इंदस (SC) 124899 120368 0 245267 234967 10300 4.38% TMC BJP

सोनामुखी (SC) 120586 115184 0 235770 224381 11389 5.08% TMC BJP

पांडबेश्वर 97444 90945 1 188390 199797 -11407 -5.71% BJP BJP

दुर्गापुर पूर्व 118400 118726 1 237127 244619 -7492 -3.06% TMC BJP

दुर्गापुर पश्चिम 121281 117415 4 238700 256650 -17950 -6.99% TMC BJP

रानीगंज 110971 105021 2 215994 238856 -22862 -9.57% BJP BJP

जामुरिया 102051 94492 2 196545 208925 -12380 -5.93% TMC BJP

आसनसोल दक्षिण 122533 116492 5 239030 258427 -19397 -7.51% BJP BJP

आसनसोल उत्तर 120386 116471 1 236858 256239 -19381 -7.56% TMC BJP

कुल्टी 109712 100837 4 210553 238414 -27861 -11.69% BJP BJP

बरबनी 102600 99295 3 201898 215163 -13265 -6.17% TMC BJP

दुबराजपुर (SC) 120292 111210 1 231503 231245 258 0.11% BJP BJP

सूरी 127171 124900 0 252071 252698 -627 -0.25% TMC BJP

बोलपुर 131040 129064 8 260112 259217 895 0.35% BJP TMC

नानूर (SC) 137576 131502 4 269082 265933 3149 1.18% TMC TMC

लाबपुर 120302 114326 2 234630 230036 4594 2.00% TMC BJP

सैंथिया (SC) 127499 124497 1 251997 246471 5526 2.24% TMC BJP

मयुरेश्वर 113597 112273 4 225874 223556 2318 1.04% TMC BJP

रामपुरहाट 121631 123527 1 245159 248899 -3740 -1.50% TMC BJP

हंसन 120644 116625 4 237273 236311 962 0.41% TMC TMC

नलहाटी 118102 113572 7 231681 232366 -685 -0.29% TMC TMC

मुराराई 129432 122571 1 252004 251210 794 0.32% TMC TMC

करीमपुर 130536 122305 3 252844 241362 11482 4.76% TMC BJP

तेहट्टा 131243 121184 4 252431 244793 7638 3.12% TMC BJP

पलाशीपाड़ा 122063 109553 4 231620 232399 -779 -0.34% TMC TMC

कालिगंज 121552 110905 3 232460 234432 -1972 -0.84% TMC BJP

नकाशीपाड़ा 115752 102914 3 218669 235249 -16580 -7.05% TMC BJP

छपरा 123420 108637 0 232057 237343 -5286 -2.23% TMC TMC

कृष्णानगर उत्तर 109610 106841 5 216456 230150 -13694 -5.95% TMC BJP

नवद्वीप 118182 111826 3 230011 237428 -7417 -3.12% TMC BJP

कृष्णानगर दक्षिण 109405 100374 2 209781 217291 -7510 -3.46% TMC BJP

शांतिपुर 118363 109105 9 227477 241941 -14464 -5.98% TMC BJP

राणाघाट उत्तर पश्चिम 119177 113531 8 232716 254865 -22149 -8.69% TMC BJP

कृष्णगंज 132520 120515 1 253036 264303 -11267 -4.26% TMC BJP

राणाघाट उत्तर पूर्व 122368 110022 9 232399 253915 -21516 -8.47% TMC BJP

राणाघाट दक्षिण 130916 122428 2 253346 274684 -21338 -7.77% TMC BJP

चकदहा 115182 108796 3 223981 235068 -11087 -4.72% TMC BJP

कल्याणी 117783 112699 7 230489 245181 -14692 -5.99% TMC BJP

हरिनघाटा 116952 108152 5 225109 231664 -6555 -2.83% TMC BJP

बागदा 126236 114747 6 240989 268567 -27578 -10.27% TMC BJP

बनगांव उत्तर 116517 109424 21 225962 242067 -16105 -6.65% TMC BJP

बनगांव दक्षिण 117928 110425 6 228359 237404 -9045 -3.81% TMC BJP

गाइघाटा 113921 108799 3 222723 240974 -18251 -7.57% TMC BJP

स्वरूपनगर 119447 109516 2 228965 238752 -9787 -4.10% TMC TMC

बदुरिया 122187 113971 4 236162 235541 621 0.26% TMC BJP

हाबरा 107658 101156 8 208822 234583 -25761 -10.98% TMC BJP

अशोकनगर 117314 112185 7 229506 241158 -11652 -4.83% TMC BJP

आमडांगा 115380 105823 4 221207 230559 -9352 -4.06% TMC TMC

बीजपुर 80060 78032 4 158096 185509 -27413 -14.78% TMC BJP

नैहाटी 85321 85251 9 170581 188559 -17978 -9.53% TMC BJP

भाटपारा 61817 55375 3 117195 149370 -32175 -21.54% TMC BJP

जगतदल 99648 95971 11 195630 222046 -26416 -11.90% TMC BJP

नोआपारा 107095 106628 4 213727 252440 -38713 -15.34% TMC BJP

बैरकपुर 86097 84548 1 170646 207919 -37273 -17.93% TMC BJP

खरदह 104991 104857 7 209855 217445 -7590 -3.49% TMC BJP

दमदम उत्तर 118324 122013 4 240341 256543 -16202 -6.32% TMC BJP

पानीहाटी 93805 95905 4 189714 222229 -32515 -14.63% TMC BJP

कमारहाटी 80693 81947 6 162646 189025 -26379 -13.96% TMC TMC

बरानगर 90690 95847 4 186541 208535 -21994 -10.55% TMC BJP

दमदम 105629 111908 4 217541 232742 -15201 -6.53% TMC BJP

राजारहाट न्यू टाउन 136100 131541 4 267645 259079 8566 3.31% TMC BJP

बिधाननगर 98891 104979 7 203877 231169 -27292 -11.81% TMC BJP

राजारहाट गोपालपुर 106453 112429 8 218890 239634 -20744 -8.66% TMC BJP

मध्यमग्राम 123863 120618 4 244485 258246 -13761 -5.33% TMC BJP

बारासात 126025 126398 16 252439 263410 -10971 -4.16% TMC BJP

देगंगा 124607 115396 4 240007 230563 9444 4.10% TMC TMC

हरोआ 127503 115892 5 243400 246763 -3363 -1.36% TMC TMC

मिनाखां 119376 102631 4 222011 225809 -3798 -1.68% TMC TMC

संदेशखाली 117641 105623 5 223269 229365 -6096 -2.66% TMC BJP

बसिरहाट दक्षिण 132772 127583 6 260361 264853 -4492 -1.70% TMC TMC

बसिरहाट उत्तर 126777 118608 3 245388 255163 -9775 -3.83% TMC TMC

हिंगलगंज 112034 103084 4 215122 220837 -5715 -2.59% TMC BJP

गोसाबा 115665 105663 4 221332 221008 324 0.15% TMC BJP

बसंती 125989 114312 2 240303 241447 -1144 -0.47% TMC TMC

कुलतली 138128 123591 17 261736 248500 13236 5.33% TMC TMC

पाथरप्रतिमा 135804 121898 2 257704 252614 5090 2.01% TMC TMC

काकद्वीप 126170 115546 4 241720 234569 7151 3.05% TMC BJP

सागर 143904 130199 0 274103 261341 12762 4.88% TMC BJP

कुलपी 112797 103818 5 216620 208431 8189 3.93% TMC TMC

रायदीघी 139455 128386 5 267846 261442 6404 2.45% TMC TMC

मंदिरबाजार 115580 106506 4 222090 219215 2875 1.31% TMC TMC

जयनगर 118512 108720 6 227238 228097 -859 -0.38% TMC TMC

बारुईपुर पूर्व 126745 118350 11 245106 245546 -440 -0.18% TMC TMC

कैनिंग पश्चिम 123786 114439 11 238236 241023 -2787 -1.16% TMC TMC

कैनिंग पूर्व 129566 117083 24 246673 239477 7196 3.00% TMC TMC

बारुईपुर पश्चिम 116620 116455 22 233097 232885 212 0.09% TMC TMC

मगराहाट पूर्व 122770 109817 2 232589 228746 3843 1.68% TMC TMC

मगराहाट पश्चिम 113942 103074 6 217022 214456 2566 1.20% TMC TMC

डायमंड हार्बर 125553 119541 3 245097 241838 3259 1.35% TMC TMC

फलता 121300 115135 9 236444 225862 10582 4.69% TMC

सतगछिया 132022 124220 9 256251 258613 -2362 -0.91% TMC BJP

बिष्णुपुर 137741 130512 13 268266 264604 3662 1.38% TMC BJP

सोनारपुर दक्षिण 128960 132016 17 260993 268509 -7516 -2.80% TMC BJP

भांगर 142681 130016 14 272711 251977 20734 8.23% TMC निर्दलीय

कसबा 131451 134158 7 265616 281198 -15582 -5.54% TMC TMC

जादवपुर 124529 136288 4 260821 285342 -24521 -8.59% TMC BJP

सोनारपुर उत्तर 135666 137535 18 273219 274565 -1346 -0.49% TMC BJP

टॉलीगंज 110663 119323 8 229994 257958 -27964 -10.84% TMC BJP

बेहाला पूर्व 126011 133735 6 259752 288032 -28280 -9.82% TMC BJP

बेहाला पश्चिम 128607 137562 4 266173 295723 -29550 -9.99% TMC BJP

महेशतला 122964 120390 11 243365 252897 -9532 -3.77% TMC TMC

बजबज 117406 112495 6 229907 241623 -11716 -4.85% TMC TMC

मेटियाब्रुज 100723 88768 3 189494 233697 -44203 -18.91% TMC TMC

कोलकाता पोर्ट 91335 80275 5 171615 223154 -51539 -23.10% TMC TMC

भवानीपुर 81108 79199 6 160313 200935 -40622 -20.22% TMC BJP

रासबिहारी 76263 82137 6 158406 199116 -40710 -20.45% TMC BJP

बालीगंज 96205 92627 7 188839 240660 -51821 -21.53% TMC TMC

चौरंगी 67355 58989 5 126349 202501 -76152 -37.61% TMC TMC

एंटाली 91760 87109 8 178877 215401 -36524 -16.96% TMC TMC

बेलघाटा 97037 93556 6 190599 242619 -52020 -21.44% TMC TMC

जोरासांको 65654 57032 0 122686 191911 -69225 -36.07% TMC BJP

श्यामपुकुर 66449 65363 7 131819 172028 -40209 -23.37% TMC BJP

मानिकतला 83022 82876 8 165906 201735 -35829 -17.76% TMC BJP

काशीपुर-बेलगाछिया 85715 82219 2 167936 217872 -49936 -22.92% TMC BJP

बाली 68826 64743 4 133573 166102 -32529 -19.58% TMC BJP

हावड़ा उत्तर 78911 71029 8 149948 205663 -55715 -27.09% TMC BJP

हावड़ा मध्य 109112 105707 2 214821 251112 -36291 -14.45% TMC TMC

शिवपुर 96193 98766 4 194963 221799 -26836 -12.10% TMC BJP

हावड़ा दक्षिण 121230 119375 2 240607 278680 -38073 -13.66% TMC TMC

संकरैल 123503 116742 7 240252 259990 -19738 -7.59% TMC TMC

पंचला 130039 118455 3 248497 250553 -2056 -0.82% TMC TMC

उलूबेरिया पूर्व 111655 106817 9 218481 220529 -2048 -0.93% TMC TMC

उलूबेरिया उत्तर 112157 102511 3 214671 215010 -339 -0.16% TMC BJP

उलूबेरिया दक्षिण 122513 114530 14 237057 226454 10603 4.68% TMC TMC

श्यामपुर 132356 126919 3 259278 250340 8938 3.57% TMC BJP

बगनान 117902 112672 4 230578 222777 7801 3.50% TMC TMC

अमता 132837 124140 5 256982 252347 4635 1.84% TMC BJP

उदयनारायणपुर 117276 111815 0 229091 227490 1601 0.70% TMC TMC

जगतबल्लभपुर 139266 131534 6 270806 272383 -1577 -0.58% TMC BJP

डोमजूर 136227 133003 6 269236 276082 -6846 -2.48% TMC TMC

उत्तरपाड़ा 112794 115473 5 228272 249369 -21097 -8.46% TMC BJP

श्रीरामपुर 104186 101472 4 205662 239339 -33677 -14.07% TMC BJP

चंपदानी 110910 111032 10 221952 248693 -26741 -10.75% TMC BJP

सिंगुर 119289 118093 6 237388 241249 -3861 -1.60% TMC BJP

चंदननगर 100183 103262 6 203451 223152 -19701 -8.83% TMC BJP

चुंचुड़ा 136134 139570 11 275715 304254 -28539 -9.38% TMC BJP

बलागढ़ 122092 117990 6 240088 249657 -9569 -3.83% TMC BJP

पांडुआ 124729 124345 7 249081 259904 -10823 -4.16% TMC BJP

सप्तग्राम 106484 103881 5 210370 225494 -15124 -6.71% TMC BJP

चंडीतला 125034 121506 3 246543 252700 -6157 -2.44% TMC TMC

जंगीपाड़ा 128123 122942 4 251069 246868 4201 1.70% TMC BJP

हरिपाल 133319 130853 3 264175 260040 4135 1.59% TMC BJP

धनेखाली 131462 131225 2 262689 262855 -166 -0.06% TMC TMC

तारकेश्वर 118073 117363 5 235441 232452 2989 1.29% TMC BJP

पुर्सुरा 132393 127196 1 259590 251927 7663 3.04% BJP BJP

आरामबाग 128700 124558 2 253260 246935 6325 2.56% BJP BJP

गोगहाट 126697 121378 1 248076 238958 9118 3.82% BJP BJP

खानाकुल 138468 130098 4 268570 266127 2443 0.92% BJP BJP

खंडघोष 118049 115630 0 233679 234921 -1242 -0.53% TMC TMC

बर्दवान दक्षिण 108647 113310 4 221961 248721 -26760 -10.76% TMC BJP

रैना 124871 121186 3 246060 248311 -2251 -0.91% TMC BJP

जमालपुर 114250 111213 5 225468 229313 -3845 -1.68% TMC BJP

मोंटेश्वर 109788 106971 5 216764 233626 -16862 -7.22% TMC BJP

कालना 115511 110854 5 226370 234821 -8451 -3.60% TMC BJP

मेमारी 120690 118905 6 239601 245683 -6082 -2.48% TMC BJP

बर्दवान उत्तर 129891 130468 1 260360 262125 -1765 -0.67% TMC TMC

भातार 113735 112907 0 226642 238186 -11544 -4.85% TMC BJP

पूर्वस्थली दक्षिण 120297 112279 1 232577 240476 -7899 -3.28% TMC BJP

पूर्वस्थली उत्तर 125849 113625 6 239480 242371 -2891 -1.19% TMC BJP

कटवा 131414 125395 2 256811 257069 -258 -0.10% TMC BJP

केतुग्राम 120601 113433 1 234035 248148 -14113 -5.69% TMC BJP

मोंगलकोट 118847 113135 2 231984 241890 -9906 -4.10% TMC BJP

औसग्राम 119363 116644 3 236010 236269 -259 -0.11% TMC BJP